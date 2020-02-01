比诺托：维特尔与莱克勒克较劲是法拉利的“优势”

莱克勒克在法拉利车队的第一个赛季便旗开得胜，拿下7次杆位和2次胜利，并对维特尔造成巨大的压力。

尽管他们彼此争夺第一位置的行为有时过了头，包括在巴西大奖赛上的碰撞和一些对车队指令的公开评论，比诺托仍对他们之间的近况感到满意。

在接受Motorsport.com的独家专访对上赛季进行回顾时，比诺托表示，他们之间希望打败彼此的决心是非常正确的。

“如果我在此刻观察他们两位车手以及他们如何一起比赛，他们协作的非常好。”他说道，“这是一种向上的精神，一个好的基准。在排位赛中，当查尔斯落后于塞巴斯蒂安时，他会感到失望，这是好的并且积极的想法。”

“但在他们俩之间，当我们在报纸上阅读关于他们在电台通讯时的激烈言论之后，我们得出一个结论，这根本不值我们担忧。相反这是一件好事。他们组成了非常好的车手阵容，同时有着不同的经验和驾驶风格。对我们来说，这是有利的。”

比诺托认为尽管上赛季他们之间有些争议的时刻，但他认为事情远没有超出控制、达到无法在今年赛季中共同合作的地步。

当被问及当拥有两位顶尖车手时，像这样的矛盾是否是不可避免的，比诺托回答道：“很显然你不得不接受这一切，他们是顶尖的车手，同时他们也为获胜而做出最大的努力。因此对我来说重要的是他们能够明白我们的整体目标以及全局情况。”

“在无线电里争论永远不是最明智的，因为当你在车里的时候，你无法了解全部情况，因此这是信任问题：相信车队，即使你犯错了，而车手也有可能会犯错。”

“我认为在整个赛季中，在每场比赛开始前，我们都要做到公开透明，那么无论我们在比赛中发生了什么样的情况，我们都将先一起面对，然后再最终讨论。”

翻译/七七