比诺托：维特尔与法拉利“目标不同”

本周二，法拉利对外公布了维特尔将在今年合约到期后离开马拉内罗的消息。48小时之后，意大利车队宣布卡洛斯·塞恩斯将是德国人的代替者。

在法拉利发表的维特尔离队声明中，车队表示双方决定结束合作“没有特别的原因”。而维特尔则提到“不再有相同的目标”。

昨天通过网络加入意大利的汽车谷嘉年华活动时，比诺托对于“法拉利-维特尔时代”即将成为过去式做了解释。他提到了疫情、经济问题——指代进一步削减的“预算帽”，而法拉利的规划与维特尔的想法并不一致。

“做出这些决定，是因为我们确信我们做了正确的决定并且我们相当高兴，”比诺托表示，“我们将结束与塞巴斯蒂安的时代。自从他到我们车队工作以来，已经有6年时间。我欣赏塞巴斯蒂安，欣赏他个人和职业车手的身份，我十分尊重他。”

“此外，过去几周世界发生了变化，不只在经济的角度，也有技术和体育层面的。有些挑战和障碍将难以应对。我们在为我们的未来打基础。我们需要做出明确的判断。”

“我们与塞巴斯蒂安做了讨论，我们发现我们短期或长期的目标不再相同。”

上一次法拉利在赛季开始时队中没有世界冠军车手，还是2007年。但是基米·莱科宁作为迈克尔·舒马赫的接班人，在赛季结束时赢下了车手锦标赛。而芬兰人至今是最后一位替跃马夺得世界冠军的车手。

现年25岁的塞恩斯从2015年起参加F1。去年加盟迈凯伦之后，他得以展现出自己的能力，并在赛季末的巴西大奖赛中获得第三名。尽管西班牙人只有一次领奖台成绩的纪录，比诺托相信他有足够的潜力在法拉利取得成功。

“塞恩斯是一个很好的补充，”意大利人说，“他非常聪明、年轻，但他已经参加了5年F1。他是强悍、可靠的车手，在比赛中拿到了许多锦标赛积分。我相信对我们来说，他是一名优秀的车手，将与才华横溢的查尔斯搭档，所以他能成长并获胜。”