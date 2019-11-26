比诺托：第二名对法拉利永远不够好

2019赛季还剩下本周末的阿布扎比大奖赛，而法拉利已经提前拿到了制造商年度第二名。虽然获得了三场胜利和九个杆位，但是挑战梅赛德斯霸主地位的失败，令比诺托带领的车队不能真正满意。

“年度第二名肯定对法拉利永远不够好，”比诺托说道，“我们会迎来一个非常忙碌的冬天，继续凝聚在一起。我们的目标是以更强的姿态回归，接受正在等待我们的挑战。”

“在本赛季收官之际，我想感谢全世界我们的忠实车迷（tifosi）在整年里给予的热情支持。本周末，我们将全力以赴争取以尽可能最好的成绩来完成整个赛季。”

今年是近几年来马拉内罗变化最大的一个赛季，比诺托首次担任车队主管的角色，而且意大利车队更换了阵容，有此前只有一年经验的查尔斯·莱克勒克搭档拥有四个世界冠军头衔的塞巴斯蒂安·维特尔。

一个赛季下来，法拉利经历了不少困难，包括赛季初无法完全激活赛车的全部速度，以及如何平衡两名车手的内部竞争关系——最终在巴西大奖赛里发生了“同归于尽”的撞车。

比诺托在回顾本赛季车队的起伏时说：“阿布扎比是这个冗长赛季的最后一场比赛。对我们法拉利车队来说，今年是一个新的开始：一些车队成员有了新角色，查尔斯与我们共事的第一年，而我们的目标是为将来打下基础。”

“有高峰也有低谷：前半赛季没有按我们想要的方式发展，但是我看重的是我们团结一致、卷起袖子并重振旗鼓。”

“特别需要提到的是夏休期后我们的表现，连胜三场并连续六场拿到杆位，以及在大量车迷的见证下，在米兰完成难以置信的车队建队九十周年庆祝之后，就在蒙扎获胜。”

英特拉格斯的撞车事故发生后，比诺托坚持表示车队会在回到马拉内罗后对维特尔和莱克勒克进行处理。而他的意图不是责备车手，而是认清过错，为今后如何平衡内部竞争理清思绪。

对于法拉利说，积分榜上唯一能够争取的，就是车手年度第三名。莱克勒克落后排名第三的马克斯·维斯塔潘11分，因此需要在周日比对手多拿12分。而与摩纳哥人积分差距达到19分的维特尔，基本确定将自2015年加盟意大利车队后第一次输给队友。