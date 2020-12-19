比诺托：法拉利2021赛季“最低目标”是第三名

法拉利在刚刚结束的2020赛季遭遇大滑坡，仅仅在制造商积分榜上排名第六，尽管由查尔斯·莱克勒克在赛季初两次登上过领奖台，也由已经离开马拉内罗的塞巴斯蒂安·维特尔在土耳其获得第三名。

2021年法拉利将以莱克勒克搭档卡洛斯·塞恩斯的阵容出战。西班牙人已经在周五前往马拉内罗报道。

对于新赛季，比诺托表示至少要重返前三名，但是他认为迈凯伦、即将变更为阿斯顿·马丁F1车队的Racing Point都会非常有竞争力。

“这支车队在过去五年里能够名列第二，除了一次第三，所以我认为第三不是完全不可能。我认为这应该是下赛季我们的最低目标，”意大利人在传统的圣诞媒体新闻会上表示。

“仍然，我认为获得第三名不会是容易的工作。拿到第三会有困难，因为有像Racing Point这样的车队，我相信明年会非常强——（升级）无限制会成为一个有竞争力的优势。我认为迈凯伦会再次非常强大，他们会得到动力单元的升级。

“所以总体而言，我认为（第三名）会是一个困难的目标，但我依然相信作为一个集体，我们应该试着达到这个最低目标。“

法拉利曾在1980年名列年度第十，然后在翌年位列第五。这是其在F1制造商锦标设立之后，在今年之前的最低点。

今年的巴塞罗那季前测试期间，法拉利意识到SF1000的竞争力不济，不仅是动力单元性能锐减，同时增加下压力的目标没有达到理想状态。随后因为新冠肺炎疫情的爆发导致赛季暂停进行，但因为工厂关闭两个月——作为抗疫和节省成本的必要措施——使得赛车无法真正得到改进。

比诺托承认车队的成绩有愧于自己的身份和支持者，但是他相信这也会令马拉内罗的团队成长起来。

“我们的表现没有达到法拉利应有的标准，”法拉利领队表示。“我们对此非常失望。我们深感自责——我们为公司感到抱歉，为我们的车迷感到抱歉。但是我相信今年会在某种程度上让我们在未来更强大。”

“今年对我们所有人非常困难。这是自1980年以来最差的赛季，我们在制造商积分榜上名列第六，所以是非常艰难的赛季——比预期更加艰难。

“上个冬天我们就知道，赛车最终的表现没有达到我们希望的样子。我们在冬季测试的时候就非常快地认识到赛车不够快，但我不认为我们会预计赛季会如此困难，不只从表现的角度来说，而且还有新冠病毒大流行和所有我们面对的情况。”