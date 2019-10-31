比诺托：法拉利引擎合法性受到质疑令人“遗憾”

正如Motorsport.com报道的，法拉利的一些竞争对手已经向国际汽联提出，要求证明法拉利卓越引擎性能背后技术的合法性。

法拉利曾表示，其欢迎其他车队针对此事提出正式抗议，从而以证自己的“清白”以及批评者的“诬告”。

在墨西哥接受Motorsport.com的独家采访时，比诺托表示：“首先，所有F1车队都非常努力地建立竞争优势。我们已经非常努力地改善了我们的动力单元套件。它在2014年的规则刚生效时并不是最好的。”

“如果我们现在领先，我们应该感到自豪。我们必须弄清楚，我在网上或报纸上读到的东西是令人遗憾的。其他竞争对手在过去也握有优势，但没有人会因此受到指责。”

“作为法拉利，当我们在动力元件上处于劣势时，我们唯一能做的就是努力解决这个问题并改进它。不读或不去听一些评论会公平得多。”

目前还没有车队递交诉状来质疑法拉利引擎的合法性。不过相关车队声称尚未收到国际汽联的回复，因此无法确定如何继续推进此事。

比诺托坦言相比“发难之人”，法拉利对此事并不以为然，并且丝毫不在意国际汽联是否应该更直言不讳地公布事实以澄清误解。

他补充道：“国际汽联一直在不断地检查遥测数据，一直在检查所有动力元件是否符合规定，就如他们一如既往每年和每场比赛所检查的那样。”

“我不了解抗议真的存在，也没有任何人向国际汽联表示任何特别的事情。我们在这方面有优势，可能不像人们想象的那么大，但这只是努力工作的结果，我们对此非常自豪。”

法拉利的引擎优势使它在一些赛道上获得了明显的直道优势，根据测算有时可以达到0.8至0.9秒。

然而，比诺托坚持认为，这在一定程度上也是由于与主要对手相比，法拉利赛车的下压力更小，空气动力学效应更弱，因而伴随的牵引力也更小。

“我们的下压力不是最大的，”他说，“这解释了为什么我们在弯道里没有那么快。如果下压力小了，牵引力就小。这是显而易见的。”

“我认为赛车的调校组合是更小的下压力和更少的牵引力。算上一些额外的引擎优势，这使得我们在直道上拥有优势。”

法拉利对其赛车的改进已经减少了其在弯道中的不足，并成为了在最近六场比赛连续夺得杆位，成功扭转上半赛季对抗梅赛德斯不利局面的关键。

同时比诺托表示：“车队在引擎方面取得的进展不如今年在赛车方面的进展。因为自本赛季开始以来，我们在赛车上施加了相当大的下压力，（因此)）今天我们在这方面更接近于我们的竞争对手。”

他也补充表示，无论与法拉利在直道上拥有什么样的优势，其与梅赛德斯和红牛的直接竞争实则都在于弯道。

“这是选择工作重点的一个平衡，”比诺托说，“当我们在直道上获得优势时，我们从不指责其他人在弯道中是如此之快。”

“所以他们跑得这么快是不是因为他们有诡计呢?我不这么认为。因为我们在直道上也没有猫腻。这只关乎你管理和设计你赛车的方式，以及你如何运用它。”

翻译/小飞侠