比诺托：法拉利在F1开发大战中无法承受一步之错

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在揭幕站巴林大奖赛，法拉利凭借查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯1-2名完赛的傲人成绩，演绎了一个完美的新赛季开局。

但可以预见，本赛季势必会出现一场激烈的开发大战。随着车队们将纷纷对赛车进行升级，目前的局面或将再次遭遇“大洗牌”。

然而，由于F1预算帽的存在，情况变得更加复杂，这意味着车队将不再被允许为了提升表现而随心所欲地往赛道上“砸钱”。

比诺托也意识到了当前没有奏效的开发所暗藏的潜在隐患，因此他强调，目前F1-75的速度仍有待被进一步挖掘。

“当然，赛车确实还蕴藏潜力，但我们也还是需要进一步开发它，”比诺托在巴林大奖赛赛后表示。“当你有了一个良好的基础，那你在开发时，就需要确保无论你给赛车带来什么，都是在向前迈进一步。现在我们有了预算帽，这就更加重要了。我们不能犯错。我们只有很少的开发机会，无论我们做什么，我们都需要确保这些机会是正确且妥当的。”

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

尽管法拉利在赛季首战赢得了开门红，但比诺托仍然认为红牛依旧是总冠军的热门，因为二者之间的速度差距微乎其微。

“我认为其他车队非常非常强大，”比诺托解释道。“他们在排位赛证明了自己很强，这确实是一个细节问题。”

“我认为在比赛中他们本可以表现得更强，但从我们从无线电通信中了解到，他们可能存在一些可靠性问题，或是赛车存在一些不完善的地方，否则他们本该跑得更快。”

“如果我们回顾一下马克斯在第一节表现，他用的是旧轮胎，但速度和查尔斯不相上下。所以我认为我们不该忘记他们世界冠军的身份，他们依旧是夺冠热门，我想我们能做的就是尽力做到最好。一周后的吉达可能会是一番截然不同的景象，我认为我们需要等待至少四到五场比赛才能看清真正的局面。”

翻译/小飞侠