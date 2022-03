比诺托：法拉利在F1开发大战中无法承受一步之错

在揭幕站巴林大奖赛,法拉利凭借查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯1-2名完赛的傲人成绩,演绎了一个完美的新赛季开局。

但可以预见,本赛季势必会出现一场激烈的开发大战。随着车队们将纷纷对赛车进行升级,目前的局面或将再次遭遇“大洗牌”。

然而,由于F1预算帽的存在,情况变得更加复杂,这意味着车队将不再被允许为了提升表现而随心所欲地往赛道上“砸钱”。

比诺托也意识到了当前没有奏效的开发所暗藏的潜在隐患,因此他强调,目前F1-75的速度仍有待被进一步挖掘。

“当然,赛车确实还蕴藏潜力,但我们也还是需要进一步开发它,”比诺托在巴林大奖赛赛后表示。“当你有了一个良好的基础,那你在开发时,就需要确保无论你给赛车带来什么,都是在向前迈进一步。现在我们有了预算帽,这就更加重要了。我们不能犯错。我们只有很少的开发机会,无论我们做什么,我们都需要确保这些机会是正确且妥当的。”

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images