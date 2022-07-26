比诺托：法拉利从未对塞恩斯进站决定有迟疑

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查尔斯·莱克勒克在法国大奖赛前半段不到就退赛之后，法拉利只能依靠塞恩斯争取尽可能最好的成绩。西班牙人因为引擎罚单而从第19位发车，采取了相反的轮胎策略，用硬胎来跑第一节。而在安全车期间，他进站换上了中性胎，这意味着他若要坚持到结束，是一个艰巨的任务。

最后三分之一阶段，塞恩斯追到前五名。正当他跟到塞尔吉奥·佩雷兹身后，准备向第三名发起冲击时，受到了法拉利要他进站的指示。

不过，就法拉利与塞恩斯的无线电通讯来说，听上去像车队在匆忙中决定改变策略，而且不够果断。这不是本赛季第一次意大利车队的进站决定受到质疑，而之前在都给莱克勒克造成了巨大的损失，让他在摩纳哥和英国失去了胜利。

西班牙人最终在超过佩雷兹的同一圈，还是进站更换了另一套中性胎，并且执行了先前进站期间因危险释放而收到的5秒罚时。随后，他从第九位再次追赶，最终以第五名完赛，外加最快单圈的一分。

比诺托解释说，法拉利的指挥台从没对让塞恩斯第二次进站有任何不确定，一方面有轮胎消耗的因素，一方面则是他身背的处罚。

“我认为，就我们所做的选择而言，它是适当和正确的，”法拉利领队向Motorsport.com表示。“我认为驾驶舱内的卡洛斯并没有掌握所有信息，所以他很难判断。但毫无疑问，我认为我们做出了正确的选择。”

“首先，我们试图尽可能延长他的那一节，为了获得最好的轮胎寿命，确保至少我们不会做过头。

但是，当我们得到所有需要的信息后，我们意识到，没有足够的轮胎寿命来坚持到比赛结束。就这么简单。留在外面，从轮胎寿命来说，安全性和可靠性都会有风险。所以我们不得不进站。”

“不仅如此，我认为卡洛斯的速度不足以与佩雷兹和拉塞尔拉开超过5秒，以弥补5秒的处罚。所以进站是正确的。另外通过这样做，我们获得了比赛的最快单圈，这也是一分，对车队和卡洛斯来说是重要的一分。”

由于损失了莱克勒克，法国大奖赛后法拉利在制造商年度积分榜上被红牛甩开82分。