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Formula 1 / Azerbaijan GP 新闻

比诺托期待法拉利在阿塞拜疆大奖赛后能再创佳绩

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法拉利车队领队马蒂亚·比诺托表示，马拉内罗的车队期待在2021年阿塞拜疆大奖赛的倒退后”再度迎来佳绩“。

比诺托期待法拉利在阿塞拜疆大奖赛后能再创佳绩

        由于排位赛尾声的红旗阻断了其他车手再做一个飞驰圈的机会，查尔斯·莱克勒克在巴库拿下了本赛季的连续第二个杆位。

        在周日的正赛中，莱克勒克很快就被年度冠军争夺者刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘所超越后，按他自己的说法，随后便陷入了与速度更快的对手们之间的恶战中。

        最后两圈，摩纳哥车手在与AlphaTauri车队的皮埃尔·加斯利的较量中败下阵来，最终位居第四，未能在维斯塔潘和汉密尔顿双双退赛的情况下拿到领奖台成绩。

        而其队友卡洛斯·塞恩斯的表现同样差强人意。西班牙人在换上硬胎出站后，在8号弯冲过头，去到了逃生区，最终仅获得第八，相比其发车成绩掉落了3个排名。

        比诺托承认，法拉利车队在阿塞拜疆并未达到最佳状态，并表示车队在斩获又一个漂亮的杆位之后，正赛中却又缺乏竞争力。

       意大利人表示：“原本我期待着会排位赛之后会有更好的表现，因为这是一场艰难的比赛。我们在很多方面都不是完美的，但最终的结果就是这样。像往常一样，我们会从中汲取教训。”

        “有些方面是可以改进的。纵观整个比赛，我很确定我们会发现要改进的地方，这对我们相当重要。总的来说，我仍然认为这是一个不错的周末，我们应该保持乐观。因为我们又拿了个杆位，这是相当不错的。”

        法拉利在巴库得到的慰藉，是在经过六场比赛后，终于以94分反超了92分的迈凯伦，上升到了制造商年度积分榜的第三位，尽管这一领先优势本应更显著。

        “我们终于在制造商年度积分榜上提升到了第三。自从赛季重启以来，这还是第一次，”比诺托补充道。“虽然只领先2分，但也表明我们在进步。我认为本周末也有积极的一面，但就像我刚才说的，我们还很多东西需要学习。”

        “目前我们在接下来的几周还有至关重要的三连赛。所以，我们肯定会继续保持专注，全力以赴，为将来取得好成绩而拼搏。”

翻译/小飞侠

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