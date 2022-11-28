比诺托承认法拉利应对批评遇到难题

载入语音播放

虽然法拉利在2022年取得了进步，在车手和制造商锦标赛争夺中都获得了年度亚军，是2018年以来车队的最佳战绩，但今年也有些失望。

虽然法拉利在2022年取得了进步，在车手和制造商锦标赛争夺中都获得了年度亚军，是2018年以来车队的最佳战绩，但今年也有些失望。

在回顾2022赛季的比赛时，比诺托表示，这让人醍醐灌顶，特别是在应对来自外部的压力方面。

“这肯定是一个难题，因为批评从来都不容易应对，”他说到。“不仅如此，我认为对我来说，在某种程度上我需要努力让团队保持专注，集中精力工作。”

“批评会分散一个团队的注意力，让团队保持专注从来都不容易。这一直很困难，但我认为这只会让我在未来变得更坚强。我知道我们只需要依靠自己。这是本赛季最重要的一课。”

比诺托的个人未来成为猜测的焦点。在阿布扎比的F1赛季收官战之前，有意大利媒体报道了他可能会在冬天被开除。

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

这些报道声称阿尔法·罗密欧车队领队弗雷德·瓦塞尔将是接替他的第一人选，但法拉利强烈否认了这些消息。

尽管2022年的争冠中遇到了困难，但法拉利在近年来取得了良好进展，而车队核心人员坚持认为团队精神仍然很强大。

今年获得车手年度亚军的查尔斯·勒克莱尔在阿布扎比明确表示，车队内部的重点仍然是为了赢得年度冠军而更上一层楼。

“显然，当我们接近赛季结束时，我们周围总是有声音，”莱克勒克说到。“但我认为作为一个团队，我们真的需要专注于我们的工作，保持在自己的轨迹上，尝试把车队正在做的工作做到极致。”

“人们往往会忘记从去年到今年，我们取得了多大的进步。我们肯定还需要更上一层楼，而我相信我们会一起努力。”

比诺托本人完全同意法拉利需要在2023年做得更好，并认为实现这一目标的关键是制造一辆更可靠、更快的赛车。

当被问及法拉利需要在2022赛季基础上做出的主要改进是什么时，比诺托说：“我认为不是只有一个地方，因为最终，我们的起伏是不同原因造成的。”

“首先是可靠性，我会把它作为重中之重，因为要获胜，你需要良好的可靠性。本赛季的情况并非如此。”

“第二个是赛车的速度，因为虽然我们在排位赛方面非常有竞争力，但比赛本身并不总是如此。我们的比赛速度，无论是轮胎退化还是纯粹的比赛速度，都不足以争取更好的名次。”

“我认为主要是这两个原因，因为如果你有一辆快速可靠的赛车，你的确可能会在策略和进站上犯错，但你总是可以通过赛车本身的速度和可靠性来弥补。"

“所以这就是我们需要下功夫的地方，以及成绩波动也有策略的原因，也许我们在比赛周末做了不同的决定。但我们肯定会回顾和改进。”

翻译/Holiday