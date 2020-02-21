比诺托坦言法拉利或在墨尔本没有争胜能力

2020年第一轮季前测试收工在即，法拉利在三天里做出的最快单圈时间仅仅为1分18.154秒，落后梅赛德斯设下的标杆——1分15.732秒——两秒之多。

去年法拉利在季前测试里气势如虹，但到了澳大利亚却遭遇“滑铁卢”，而且在上半赛季里就输掉了世界冠军争夺。

当被问到今年法拉利有没有可能打击梅赛德斯时，比诺托表示有难度。

“我认为现在这个阶段真的非常早，”意大利人回答说，“我认为从整个赛季来说，法拉利会是打击者。法拉利会在澳大利亚就是打击者吗？可能不是。 ”

“梅赛德斯和红牛在这三天里非常快。但是我认为我们会在下周或到了澳大利亚来评估真实性能。赛季开始的时候（所有车队）才会展示真实性能。22场比赛非常长，一切都可能改变。”

法拉利吸取了去年的教训，在今年的季前测试里改变了工作方式，不打算太早把重心放在性能上。比诺托透露，前三天的主要工作是“对多种空气动力学规格做好映射，而不是试着优化调校和整体性能”。

尽管如此，比诺托承认在眼下这个阶段，与12个月之前的第一轮季前测试，法拉利缺乏信心。而且，今天上午的阶段里，塞巴斯蒂安·维特尔因为引擎故障而在赛道上停下了赛车。

“去年同期，我们的确更加乐观，因为很容易就能找到单圈时间以及为什么容易多了的原因，”他说。

“即使我们现在还没有专注于性能，也看起来（比去年）更困难了。我们不能忘记去年的经历。”

对于当前的情况下，比诺托承认有些忧虑，但是他也认为各支车队之间的差距只有到了澳大利亚才可能真正知晓。

“快了多少？我认为真的很难判断，我们会在接下来几天研究所有的数据，但是我不认为我们现在和他们一样快，”法拉利领队说，“我们担心吗？当你没有达到你期望的那么快的时候，肯定是的。但是我认为现在这个阶段对他们下定义和理解他们还太早。”

“所以这三天对我们非常重要，因为至少我们收集了所有的数据，以便有清楚的了解，做更好的理解。确保我们赛车的研发朝着正确的方向进行，会是更加重要的事情。话虽如此，这是一个非常长的赛季——可能有22场比赛。所以我认为会有时间最终克服的。”

“让我等到下周和澳大利亚再来衡量大家的真实实力如何。”