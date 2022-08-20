比诺托：在法拉利困难时刻，必须保持冷静

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法拉利领队马蒂亚·比诺托表示，尽管2022上半赛季高开低走令跃马陷入困难，但马拉内罗的团队非常团结，而他身为领队，必须在遭遇失望的同时，保持冷静。

跃马从赛季初领跑车手和制造商年度积分榜，争冠形势一片大好，到落后红牛巨大分差进入夏休期，使得车队上下受到了外界的批评。

今年是比诺托自2019年出任法拉利领队之后，带领车队参加的第四个F1赛季。意大利车队历经2020和2021赛季的低迷不振后，眼看本赛季原本燃起了夺取世界冠军的希望，现在却又越来越渺茫。

如此跌宕起伏的成绩波动，让法拉利承受了巨大的压力。尽管如此，比诺托相信车队长期冲击总冠军的计划仍在进行之中，而他愿意担起这份重任。

近期，意大利人接受Motorsport.com独家采访时，被问到这段时期他是否遭遇困难时，他回答说：“每一天！我认为从2019年我被安排到车队领队位置上到今天，这一路走来肯定不容易。”

“我们经历了2020年，非常艰难的一年，接着是2021年。但甚至2022年（同样非常艰难），因为我们在与最优秀的车队争夺，有时候我们无法在比赛里让赛车达到它的潜力。因此这不是一个容易的赛季。”

“但我想说的是我对这份职责感到高兴。我高兴因为我知道我们有一个出色的团队。很高兴看到他们通力合作。”

法拉利在前三场比赛里由查尔斯·莱克勒克拿下了两场胜利。之后，尽管摩纳哥人连续斩获杆位，但他在西班牙和阿塞拜疆领跑比赛的情况下，因F1-75赛车的可靠性问题退赛。同时，卡洛斯·塞恩斯也几次遇到机械故障，包括在奥地利有望为车队带回前二名时发生令人震惊的爆缸。

比诺托在法拉利工作早期担任引擎工程师，之后又负责管理整个动力部门，包括2014年开始的混合动力单元项目。然而相比过去更多的在幕后工作，现在他作为车队领队需要坐镇指挥台。而接二连三的故障发生时，他不可避免地被置于转播镜头的焦点之下。

当被问及如何应对情绪的波动时，意大利人坦言他的感觉并不好，但作为车队负责人他必须保持冷静。

“这很难，有两个原因。首先，如果我们说的是引擎故障，过去我自己管理引擎部门。看到（引擎）冒烟从来不是好事。这种感觉令人灰心。毫无疑问，当你看到我们领跑比赛，正如查尔斯在巴库领跑，甚至我觉得卡洛斯在奥地利，你永远不想看到那样的问题出现。”

“我需要保持冷静，但相信我，我非常沮丧。这是很难的，你需要一点时间，试着做出反应，然后你需要思考下面几步。需要什么，有什么要求？而且不只是技术方面，还有车队方面。我能帮什么忙？我能做什么来保证每个人保持冷静和专注，甚至保护他们免遭外部的攻击和批评？”

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

与他的前任毛里齐奥·阿里瓦贝内相比，比诺托的管理风格截然不同。当车队发生问题时，他无意指责个人。例如莱克勒克在保罗·里卡多失误后退赛，葬送了取胜的机会之后，意大利人表示当车手在达到极限时难免发生这种情况。因此，至少马拉内罗的员工没有因为惧怕丢了工作而畏首畏尾。

不仅如此，比诺托强调车队员工需要得到充分的信用，才有助于他们发挥才干，尽管他也对他们有非常高的要求。在他看来，正是在这样的车队文化之下，即使法拉利在赛道上连连受挫，但马拉内罗内部依然保持着凝聚力。

“我认为我是在鼓励身边的人。我认为我不是残忍的风格，但我很严格，”比诺托说到。“我身边的人知道我可以非常严格。但我认为除此之外，我总是试着鼓励他们，给他们需要的一切来做他们的工作。并且我相信身边的人。”

“我不会深入每件事情的每个细节。我更多的专注于我自己，就像我之前说的，确保他们得到完成工作所需的一切。”

“我知道车队的士气有多么重要，我知道精神态度和文化有多么重要。我们在车队内部非常重视这些，对比我们过去的样子，我们试着改变我们的文化和我们所相信的正确态度和举止。”

“我可以看到，在某种程度上车队非常团结，我认为你能通过透明度来实现。甚至我认为你也需要聪明，有时候保持透明和真诚。”