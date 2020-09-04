比诺托否认法拉利正试图招募科威尔

法拉利2020年成绩下滑的主要原因之一，就是其动力单元竞争力相比上赛季。据信，当前法拉利的引擎于梅赛德斯的差距达到40hp，而且落后于雷诺，是赛道上最慢的引擎。

上周日在高速的斯帕，法拉利遭遇了2010年英国大奖赛以来，第一次在两辆赛车完赛的情况却没有获得积分。来到同样采取低下压力配置的蒙扎，以及下周末将转战同样速度极快的伊莫拉，跃马在两个主场处境堪忧。

如今担任法拉利领队的比诺托，在2016年中途被提拔到技术总监角色之前，是动力部门的主管。不久之前，意大利人已经卸去了技术总监的职务，全身心担任领队，作为车队内部管理体制调整的一部分，而动力部门仍有恩里克·古阿尔迪尔利领导。

意大利大奖赛期间，比诺托被问到法拉利是否有意招募技术人员时，回答说相信已经做出的内部调整会取得效果，只是需要更多时间。

“正如我们在7月说的，我们正在重建技术部门。现在只过了很多的时间，我认为需要更多时间才能看到重组的结果，”意大利人说。

“我相当高兴，我能感觉到大家感觉到责任，理解我们处境的紧迫性，并且正全心全意、团结一致地刻苦工作，来改进赛车和我们的竞争力。所以我认为这很好。”

但是鉴于法拉利在引擎方面处于劣势，而梅赛德斯“六冠王”的功臣之一科威尔将在明年完全恢复自由，不由让人好奇意大利车队是否会有所行动。

“针对未来新人加入法拉利，我认为在F1里你永远不能对自己满意，如果有人可以给车队带来附加的价值，我们有责任去寻找并且拉拢过来，”比诺托说。

“对于安迪·科威尔，据我所知，他当前仍然在梅赛德斯工作，但是在F1当然有很多优秀的人。会有人很快加入法拉利吗？并不是这样？”

法拉利内部重组后的最大变化在于，增设了全新的性能开发部门，由已经负责空气动力学和车辆项目管理的恩里克·卡戴尔出任负责人。重出江湖担任顾问角色的罗里·拜恩和空气动力学总工程师大卫·桑切斯都将被纳入这个部门，成为接下来法拉利赛车开发的“奠基石”。

除了动力部门的主管不变之外，劳伦特·马吉斯依旧作为竞赛主管并负责赛道运作，而西蒙·雷斯塔领导底盘工程部门。