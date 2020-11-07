今年早些时候，在国际汽联和法拉利就2019赛季合法性受到质疑的动力元件达成秘密协议后，比诺托和沃尔夫曾有过激烈的“嘴炮”。

沃尔夫相当直言不讳地表示，所有车队都受到了引擎技术指令的影响，所以法拉利并不是唯一一支陷入困境的车队。奥地利人当时说：“又是一个完全扯淡的故事。技术指令对于动力元件有明确的规定。”

同时沃尔夫表示，自己对于法拉利今年遭遇的困境感到难过，并指出原因在于车队里的“某些人”所做出的决策。 “这可能是车队内部、车队中的某些成员做出的决定。“

尽管外界看来，梅赛德斯和法拉利领袖之间的关系剑拔弩张，但比诺托本人并不认为两人的关系异常紧张。

“我们憎恨彼此吗？”在接受意大利天空电视台的采访被问及与沃尔夫的关系时，比诺托表示。 “在运动方面，他是我的主要对手，多年来一直获胜。但这不是仇恨。”

“我非常尊敬他，也很想击败他，但并不是为了击败托托和梅赛德斯，而是为了让法拉利重返巅峰顶峰，回到它应有的位置。”

比诺托坚持认为法拉利和国际汽联在冬天达成的协议没有任何秘密，并且明确表示随时欢迎那些对于跃马去年引擎感到不满的对手们前来抗议。

“去年没有对手对我们提出抗议，”意大利人表示，“之后（赛季后）发生的事情源于国际汽联希望继续进行调查和分析。而当时我们正在专注于为2020年赛季的赛车研发。”

“于是我们达成了一个简单的协议，让我们关注未来，让我们互相帮助，了解规则中可能存在的灰色地带。在需要澄清的地方，就予以澄清。

“这份协议是保密的，因为很明显它应该就是如此。我们应该向所有人展示我们的引擎吗？我不认为有车队在F1中有此先例，将来也不会有。

“至于‘灰色’区域，整个2019赛季它都存在，直到新的指令出台。我们也通过努力明确了它的定义。这些指令对所有引擎都有影响，但对我们的影响更大。”

尽管法拉利经历了一个艰难的赛季，但比诺托表示马拉内罗的应对是积极的，员工们面对困难团结在一起，而不是互相指责。

“他们是一群很棒的人，”比诺托表示，“我们正在经历一段困难的时期，在这样的背景下，很容易产生紧张关系，把矛头指向你的同事。”

“但相反，我们是一支紧密团结的车队，只为一个目标而奋斗。并且总裁和首席执行官也给予了我们支持。我们相信这项运动和它的未来。我们可是法拉利，尽管正在经历艰难的运动时期，遭受由于冠状病毒所带来的困苦，但我们仍将在已经打下的坚实基础上建设和展望未来。”

翻译/小飞侠

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