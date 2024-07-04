比尔曼上位，2025赛季为哈斯F1车队比赛

19岁的比尔曼已经在本赛季初的沙特阿拉伯大奖赛中完成了个人F1首秀。当时卡洛斯·塞恩斯因急性阑尾炎手术而缺阵，作为替补车手的比尔曼受到临时征召，但拿出了优异的表现，以第七名完赛。

此后，这位英国车手就被广泛认为将在下赛季正式在美国车队上位。而去年和今年相加，他已经四次在周五自由练习里为哈斯出场。本周末的英国大奖赛前，哈斯确认了提拔他的消息。

“很难用语言表达这对我有多重要，”比尔曼说到，“大声说出我将成为哈斯F1车队的F1车手，让我感到无比自豪。成为少数几个能够实现儿时梦想的人之一，这是一件极其不可思议的事情。”

“感谢吉恩（哈斯）、（小松）礼熊和哈斯的所有人，感谢信任我，并相信我可以代表你们的车队。”

比尔曼的出生于2005年，他的方程式生涯直到2020年才展开。2022赛季，他首次参加F3就代表Prema取得了年度第三，下一年晋级到F2，并且两年来收获过5场胜利。

Oliver Bearman, Haas F1 Team, with an engineer Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

哈斯曾在2021和2022赛季同时启用米克·舒马赫和尼基塔·马兹平两位新人，但不仅战绩跌落谷底，而且频频因车手发生事故而遭受额外损失，以及不得不做更多额外工作。这使得美国车队在2023年放弃新人，召回了在车队效力多年的凯文·马格努森，同时搭档以正式车手身份回归的另一位老将尼科·霍肯博格。而德国人在赛季初早早地确认将在明年转投索伯，并且预定了未来的奥迪车手席位。

对于再次启用新秀车手，今年上任的领队小松相信比尔曼已经在吉达的比赛里证明了他的能力。

“在法拉利车手学院的指导下，他已经成长为一名非常成熟的车手，当他在最后一刻得到召唤参加沙特阿拉伯大奖赛时，全世界都亲眼目睹了这一点，”他说。

“奥利弗证明了他已经做好了充分的准备。过去两个赛季驾驶哈斯赛车在FP1出场时，我们亲自见证了这一点。我们期待帮助他作为赛车手进一步成长，并从他的才能中得到回报——无论是在赛车内还是赛车外。”

“奥利弗是个很好的小伙子，当他在比赛周末代表我们参加FP1，很好地融入车队。现在我们知道这种关系将持续更久，对所有相关人员来说都是一件好事。”

比尔曼将在本周末银石主场再次参加FP1，此外他还将获得在匈牙利、墨西哥和阿布扎比的出场机会。

哈斯尚未确认2025赛季另一个车手席位的人选。即将与Alpine分道扬镳的埃斯特班·奥康被认为是最热门人选，此外瓦尔特利·博塔斯也有可能性，考虑到这支车队仍旧希望拥有经验丰富的车手。此外，本赛季表现欠佳的马格努森仍希望通过发挥的改善，重新得到车队的信任，以便留在明年的发车区。