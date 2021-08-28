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Formula 1 / Belgian GP 新闻

比利时大奖赛FP3：维斯塔潘雨地最快，领先汉密尔顿一秒

马克斯·维斯塔潘在雨地上进行的比利时大奖赛第三节自由练习里最快，并且领先排名第三的刘易斯·汉密尔顿一秒。

比利时大奖赛FP3：维斯塔潘雨地最快，领先汉密尔顿一秒

周五的两节练习都在开始时有小雨，但之后赛道变干，使得车队能够执行既定的工作计划。但是周六从早上就开始下雨，而且在最后一节练习开始后没有停止的趋势。这使得车手和车队为雨地排位赛进行准备。

第二节练习里做出最快单圈时间但在尾声阶段撞墙的维斯塔潘，最终在本阶段里用半雨胎做出了最快时间1分56.924秒。他的队友塞尔吉奥·佩雷兹以0.9秒之差排名第二，而墨西哥人刚好领先汉密尔顿0.1秒。而另一位梅赛德斯车手——今天庆自己32岁生日的——瓦尔特利·博塔斯，与队友相差了1.8秒左右，仅仅名列第11位。

第四快的时间由迈凯伦的兰多·诺里斯做出，随后是上一场在匈牙利获胜的Alpine车手埃斯特班·奥康。在法国人身后的是兰斯·斯特罗尔、皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔。乔治·拉塞尔代表威廉姆斯位列第九，而费尔南多·阿隆索刚好挤进前十。

查尔斯·莱克勒克在周五下午阶段里撞车后，法拉利对他的赛车进行检查，但是发现存在无法修复的损坏，因此连夜重新为他打造了一具底盘。摩纳哥人排在第16名。而本阶段里垫底的是阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁。

值得一提的是，在还剩2分钟时，眼看赛道部分地方放晴，诺里斯换上软胎出场。但是几个弯过后就发现绝大部分地带仍然非常湿，于是小心翼翼地驶回维修区。

Cla # Driver Chassis Engine Time Gap
1 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'56.924  
2 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'57.871 0.947
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'57.996 1.072
4 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'58.509 1.585
5 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'58.913 1.989
6 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'59.205 2.281
7 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'59.324 2.400
8 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'59.436 2.512
9 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'59.492 2.568
10 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'59.613 2.689
11 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'59.808 2.884
12 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'59.981 3.057
13 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 2'00.456 3.532
14 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 2'00.749 3.825
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 2'01.269 4.345
16 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 2'01.370 4.446
17 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 2'01.510 4.586
18 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 2'01.512 4.588
19 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 2'01.792 4.868
20 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 2'04.382 7.458
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