比利时大奖赛FP3：维斯塔潘雨地最快，领先汉密尔顿一秒
马克斯·维斯塔潘在雨地上进行的比利时大奖赛第三节自由练习里最快，并且领先排名第三的刘易斯·汉密尔顿一秒。
周五的两节练习都在开始时有小雨，但之后赛道变干，使得车队能够执行既定的工作计划。但是周六从早上就开始下雨，而且在最后一节练习开始后没有停止的趋势。这使得车手和车队为雨地排位赛进行准备。
第二节练习里做出最快单圈时间但在尾声阶段撞墙的维斯塔潘，最终在本阶段里用半雨胎做出了最快时间1分56.924秒。他的队友塞尔吉奥·佩雷兹以0.9秒之差排名第二，而墨西哥人刚好领先汉密尔顿0.1秒。而另一位梅赛德斯车手——今天庆自己32岁生日的——瓦尔特利·博塔斯，与队友相差了1.8秒左右，仅仅名列第11位。
第四快的时间由迈凯伦的兰多·诺里斯做出，随后是上一场在匈牙利获胜的Alpine车手埃斯特班·奥康。在法国人身后的是兰斯·斯特罗尔、皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔。乔治·拉塞尔代表威廉姆斯位列第九，而费尔南多·阿隆索刚好挤进前十。
查尔斯·莱克勒克在周五下午阶段里撞车后，法拉利对他的赛车进行检查，但是发现存在无法修复的损坏，因此连夜重新为他打造了一具底盘。摩纳哥人排在第16名。而本阶段里垫底的是阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁。
值得一提的是，在还剩2分钟时，眼看赛道部分地方放晴，诺里斯换上软胎出场。但是几个弯过后就发现绝大部分地带仍然非常湿，于是小心翼翼地驶回维修区。
|Cla
|#
|Driver
|Chassis
|Engine
|Time
|Gap
|1
|33
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|1'56.924
|2
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|1'57.871
|0.947
|3
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1'57.996
|1.072
|4
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|1'58.509
|1.585
|5
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|1'58.913
|1.989
|6
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|1'59.205
|2.281
|7
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|1'59.324
|2.400
|8
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|1'59.436
|2.512
|9
|63
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|1'59.492
|2.568
|10
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|1'59.613
|2.689
|11
|77
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|1'59.808
|2.884
|12
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|1'59.981
|3.057
|13
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|2'00.456
|3.532
|14
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|2'00.749
|3.825
|15
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|2'01.269
|4.345
|16
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|2'01.370
|4.446
|17
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|2'01.510
|4.586
|18
|99
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2'01.512
|4.588
|19
|9
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|2'01.792
|4.868
|20
|7
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2'04.382
|7.458
|VIEW FULL RESULTS
shares
comments
Load comments
比利时大奖赛FP3：维斯塔潘雨地最快，领先汉密尔顿一秒
shares
comments
Trending
2021年6月16日
壳牌：塞恩斯问答时间
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
载入语音播放