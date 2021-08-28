比利时大奖赛FP3：维斯塔潘雨地最快，领先汉密尔顿一秒

周五的两节练习都在开始时有小雨，但之后赛道变干，使得车队能够执行既定的工作计划。但是周六从早上就开始下雨，而且在最后一节练习开始后没有停止的趋势。这使得车手和车队为雨地排位赛进行准备。

第二节练习里做出最快单圈时间但在尾声阶段撞墙的维斯塔潘，最终在本阶段里用半雨胎做出了最快时间1分56.924秒。他的队友塞尔吉奥·佩雷兹以0.9秒之差排名第二，而墨西哥人刚好领先汉密尔顿0.1秒。而另一位梅赛德斯车手——今天庆自己32岁生日的——瓦尔特利·博塔斯，与队友相差了1.8秒左右，仅仅名列第11位。

第四快的时间由迈凯伦的兰多·诺里斯做出，随后是上一场在匈牙利获胜的Alpine车手埃斯特班·奥康。在法国人身后的是兰斯·斯特罗尔、皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔。乔治·拉塞尔代表威廉姆斯位列第九，而费尔南多·阿隆索刚好挤进前十。

查尔斯·莱克勒克在周五下午阶段里撞车后，法拉利对他的赛车进行检查，但是发现存在无法修复的损坏，因此连夜重新为他打造了一具底盘。摩纳哥人排在第16名。而本阶段里垫底的是阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁。

值得一提的是，在还剩2分钟时，眼看赛道部分地方放晴，诺里斯换上软胎出场。但是几个弯过后就发现绝大部分地带仍然非常湿，于是小心翼翼地驶回维修区。