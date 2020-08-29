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比利时大奖赛FP3：汉密尔顿重返榜首，维特尔垫底

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比利时大奖赛FP3：汉密尔顿重返榜首，维特尔垫底
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刘易斯·汉密尔顿在比利时大奖赛第三节自由练习中重返时间榜头名，而法拉利状态跌入冰点，塞巴斯蒂安·维特尔更是排名倒数一。

本周末三个练习阶段，梅赛德斯与红牛在单圈速度方面不分伯仲，W11与RB16只有不到0.1秒的差距。

由于天气阴晴不定，前20分钟时间里只有少量赛车出场。哈斯在周五因赛车的动力单元故障机械故障而损失了大量赛道时间，凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让抓紧时间为排位赛进行准备。

当主角们登场后，博塔斯在第一轮单圈练习后，重新代表梅赛德斯登上第一的位置。他做出1分43.813秒的单圈，但维斯塔潘只是慢了0.077秒。这一圈的时间，汉密尔顿再次位列第三，不过相比周五微弱的差距，这次距离队友的时间0.325秒。

直到最后6分钟，车手们才出场进行最后一次单圈冲刺模拟。汉密尔顿进步到1分43.255秒。此时，博塔斯由于在一号弯锁死且严重转向过度，没有在第二圈里提高。而维斯塔潘同样没有在这一圈发力。

这让最后一圈里进步幅度明显的埃斯特班·奥康和兰多·诺里斯双双以前三名结束了练习阶段。法国人比迈凯伦对手快了0.156秒，而另一位红牛车手亚历山大·阿尔本则排名第四。

博塔斯和维斯塔潘早先做出的时间仍然排在第五、六名，并且领先前一天下午第二快的丹尼尔·里卡多。

整个周末竞争力出色的Racing Point同样有所保留，兰斯·斯特罗尔和塞尔吉奥·佩雷兹分列第八、十名，被卡洛斯·塞恩斯分开。

法拉利糟糕的状态延续到了最后一个练习阶段，查尔斯·莱克勒克仅仅名列第17位，落后汉密尔顿将近2秒钟，而塞巴斯蒂安·维特尔更是垫底。

事实上，所有6辆使用法拉利动力单元的赛车全部处于时间榜的最后七位。最快的马格努森排在第14名，而且落后威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲0.07秒。只有乔治·拉塞尔落入了这个法拉利集团里。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 9 1'43.255  
2 France Esteban Ocon Renault 9 1'43.485 0.230
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 12 1'43.641 0.386
4 Thailand Alex Albon Red Bull 13 1'43.731 0.476
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 9 1'43.813 0.558
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 10 1'43.896 0.641
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 8 1'43.973 0.718
8 Canada Lance Stroll Racing Point 12 1'43.988 0.733
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 13 1'44.006 0.751
10 Mexico Sergio Perez Racing Point 12 1'44.180 0.925
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 14 1'44.508 1.253
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 14 1'44.543 1.288
13 Canada Nicholas Latifi Williams 11 1'44.771 1.516
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 10 1'44.841 1.586
15 France Romain Grosjean Haas 16 1'44.844 1.589
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 11 1'44.932 1.677
17 Monaco Charles Leclerc Ferrari 12 1'45.147 1.892
18 United Kingdom George Russell Williams 11 1'45.157 1.902
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13 1'45.190 1.935
20 Germany Sebastian Vettel Ferrari 12 1'45.420 2.165
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