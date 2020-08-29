比利时大奖赛FP3：汉密尔顿重返榜首，维特尔垫底

本周末三个练习阶段，梅赛德斯与红牛在单圈速度方面不分伯仲，W11与RB16只有不到0.1秒的差距。

由于天气阴晴不定，前20分钟时间里只有少量赛车出场。哈斯在周五因赛车的动力单元故障机械故障而损失了大量赛道时间，凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让抓紧时间为排位赛进行准备。

当主角们登场后，博塔斯在第一轮单圈练习后，重新代表梅赛德斯登上第一的位置。他做出1分43.813秒的单圈，但维斯塔潘只是慢了0.077秒。这一圈的时间，汉密尔顿再次位列第三，不过相比周五微弱的差距，这次距离队友的时间0.325秒。

直到最后6分钟，车手们才出场进行最后一次单圈冲刺模拟。汉密尔顿进步到1分43.255秒。此时，博塔斯由于在一号弯锁死且严重转向过度，没有在第二圈里提高。而维斯塔潘同样没有在这一圈发力。

这让最后一圈里进步幅度明显的埃斯特班·奥康和兰多·诺里斯双双以前三名结束了练习阶段。法国人比迈凯伦对手快了0.156秒，而另一位红牛车手亚历山大·阿尔本则排名第四。

博塔斯和维斯塔潘早先做出的时间仍然排在第五、六名，并且领先前一天下午第二快的丹尼尔·里卡多。

整个周末竞争力出色的Racing Point同样有所保留，兰斯·斯特罗尔和塞尔吉奥·佩雷兹分列第八、十名，被卡洛斯·塞恩斯分开。

法拉利糟糕的状态延续到了最后一个练习阶段，查尔斯·莱克勒克仅仅名列第17位，落后汉密尔顿将近2秒钟，而塞巴斯蒂安·维特尔更是垫底。

事实上，所有6辆使用法拉利动力单元的赛车全部处于时间榜的最后七位。最快的马格努森排在第14名，而且落后威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲0.07秒。只有乔治·拉塞尔落入了这个法拉利集团里。