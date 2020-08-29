刘易斯·汉密尔顿在比利时大奖赛第三节自由练习中重返时间榜头名，而法拉利状态跌入冰点，塞巴斯蒂安·维特尔更是排名倒数一。
本周末三个练习阶段，梅赛德斯与红牛在单圈速度方面不分伯仲，W11与RB16只有不到0.1秒的差距。
由于天气阴晴不定，前20分钟时间里只有少量赛车出场。哈斯在周五因赛车的动力单元故障机械故障而损失了大量赛道时间，凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让抓紧时间为排位赛进行准备。
当主角们登场后，博塔斯在第一轮单圈练习后，重新代表梅赛德斯登上第一的位置。他做出1分43.813秒的单圈，但维斯塔潘只是慢了0.077秒。这一圈的时间，汉密尔顿再次位列第三，不过相比周五微弱的差距，这次距离队友的时间0.325秒。
直到最后6分钟，车手们才出场进行最后一次单圈冲刺模拟。汉密尔顿进步到1分43.255秒。此时，博塔斯由于在一号弯锁死且严重转向过度，没有在第二圈里提高。而维斯塔潘同样没有在这一圈发力。
这让最后一圈里进步幅度明显的埃斯特班·奥康和兰多·诺里斯双双以前三名结束了练习阶段。法国人比迈凯伦对手快了0.156秒，而另一位红牛车手亚历山大·阿尔本则排名第四。
博塔斯和维斯塔潘早先做出的时间仍然排在第五、六名，并且领先前一天下午第二快的丹尼尔·里卡多。
整个周末竞争力出色的Racing Point同样有所保留，兰斯·斯特罗尔和塞尔吉奥·佩雷兹分列第八、十名，被卡洛斯·塞恩斯分开。
法拉利糟糕的状态延续到了最后一个练习阶段，查尔斯·莱克勒克仅仅名列第17位，落后汉密尔顿将近2秒钟，而塞巴斯蒂安·维特尔更是垫底。
事实上，所有6辆使用法拉利动力单元的赛车全部处于时间榜的最后七位。最快的马格努森排在第14名，而且落后威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲0.07秒。只有乔治·拉塞尔落入了这个法拉利集团里。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|9
|1'43.255
|2
|Esteban Ocon
|Renault
|9
|1'43.485
|0.230
|3
|Lando Norris
|McLaren
|12
|1'43.641
|0.386
|4
|Alex Albon
|Red Bull
|13
|1'43.731
|0.476
|5
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|9
|1'43.813
|0.558
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|10
|1'43.896
|0.641
|7
|Daniel Ricciardo
|Renault
|8
|1'43.973
|0.718
|8
|Lance Stroll
|Racing Point
|12
|1'43.988
|0.733
|9
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|13
|1'44.006
|0.751
|10
|Sergio Perez
|Racing Point
|12
|1'44.180
|0.925
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|14
|1'44.508
|1.253
|12
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|14
|1'44.543
|1.288
|13
|Nicholas Latifi
|Williams
|11
|1'44.771
|1.516
|14
|Kevin Magnussen
|Haas
|10
|1'44.841
|1.586
|15
|Romain Grosjean
|Haas
|16
|1'44.844
|1.589
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|11
|1'44.932
|1.677
|17
|Charles Leclerc
|Ferrari
|12
|1'45.147
|1.892
|18
|George Russell
|Williams
|11
|1'45.157
|1.902
|19
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|13
|1'45.190
|1.935
|20
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|12
|1'45.420
|2.165
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|Series
|Formula 1
|Event
|比利时大奖赛
|Author
|Frankie Mao
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比利时大奖赛FP3：汉密尔顿重返榜首，维特尔垫底
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