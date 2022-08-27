比利时大奖赛FP3：佩雷兹领先维斯塔潘，红牛暂居前二

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周六的赛道温度甚至低于周五，不过全天都不会下雨。而周五两节练习里，佩雷兹只是勉强挤入前十。但在最后一个练习阶段，他在用了3套软胎之后，跑出1分45.047秒，比维斯塔潘还快0.137秒。

整个周末剩余车队与红牛相差悬殊，在排位赛前的最后一个准备阶段，最快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯相差佩雷兹0.6秒之多。他的队友查尔斯·莱克勒克在尾声阶段Les Fagnes转向过度后打转，一直穿过了砂石区并且轻轻接触轮胎墙，但看似他的F1-75赛车没有遭受严重损坏。不过，摩纳哥人在本阶段排名第七，相差队友0.4秒左右。

兰多·诺里斯、费尔南多·阿隆索和乔治·拉塞尔位于第四至第六。而在莱克勒克之后的是塞巴斯蒂安·维特尔、埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利。维特尔代表阿斯顿·马丁在两天的三节练习里全都有车手进入前十。

丹尼尔·里卡多以0.06秒之差无缘前十，不过刘易斯·汉密尔顿更是只排在第12位。周冠宇则在本阶段位列倒数第二。

继周五之后，周冠宇也加入了引擎罚退的行列，启用了本赛季个人第四个内燃机、涡轮、MGU-H和第三个电子控制器。此外，他还启用了已经超过数量的变速箱。这意味着他将自动退到后排发车。其他将退到发车区之后的车手有：维斯塔潘、莱克勒克、米克·舒马赫、瓦尔特利·博塔斯、兰多·诺里斯。