比利时大奖赛FP2：迈凯伦位列前二，诺里斯最快

第二节同样在干地条件下进行，赛道温度刚刚超过20摄氏度。前三分之一阶段，皮亚斯特雷用中性胎跑出1分42.475秒，比维斯塔潘用相同配方轮胎做出的时间快0.002秒，排在第一位。那个时段里，法拉利的卡洛斯·塞恩斯位于第三。

不过此后，直接用软胎上阵的诺里斯进步到1分42.260秒，超过队友后上升到第一位。皮亚斯特雷和维斯塔潘在下半段换上软胎，但没有做出更快的时间。这个顺序一直保持到本阶段结束。

查尔斯·莱克勒克换上软胎后提高到1分42.837秒，前进到塞恩斯之前。梅赛德斯两辆赛车同样换上最软配方的轮胎做单圈模拟，但乔治·拉塞尔的个人时间只能排在第六，而刘易斯·汉密尔顿的前两个计时圈中途放弃，随后用已经磨损的软胎跑出的时间只是勉强进入前十。

第一节练习因赛车漏水问题而错过的埃斯特班·奥康，驾驶着采用“死侍”一次性特殊涂装的Alpine赛车排名第七，而哈斯的凯文·马格努森位居第八，承受着巨大的压力的塞尔吉奥·佩雷兹排在第九位，相差队友足足一秒。

两辆阿斯顿·马丁赛车位于第11、12位，兰斯·斯特罗尔排在费尔南多·阿隆索身前。随后是本周末继续得到新零件的瓦尔特利·博塔斯，芬兰人比继续用旧套件的周冠宇快0.5秒左右——中国小将位于第19位，角田裕毅排名垫底。