马克斯·维斯塔潘在比利时大奖赛第二节自由练习里登上时间榜第一，而刘易斯·汉密尔顿落在丹尼尔·里卡多身后，列第三位。
上午的阶段里，两位梅赛德斯车手虽然占据了前二名，但是维斯塔潘仅以不到0.1秒的微弱劣势屈居第三。
进入下午的阶段，在自己第二个主场比赛的维斯塔潘第一次单圈模拟就跑出了1分44.354秒的全场最快单圈时间，并且还是用中性胎完成。当时，汉密尔顿以0.3秒左右的差距屈居第二，而瓦尔特利·博塔斯则只落后队友0.006秒。
到了换上软胎后的第二轮单圈冲刺模拟环节，维斯塔潘进步了0.6秒之多，达到1分43.744秒。此时，汉密尔顿也有提高，但还是与红牛车手相距了0.096秒。而令人颇感意外的是，雷诺的丹尼尔·里卡多以一圈1分43.792秒，挤到了维斯塔潘与汉密尔顿之间，只落后前队友0.048秒。
相比之下，瓦尔特利·博塔斯的第二轮练习。没有达到最佳状态，而且还落在亚历山大·阿尔本和塞尔吉奥·佩雷兹的身后，仅仅位列第六名。
兰多·诺里斯虽然排名第七，位于埃斯特班·奥康身前，但是与里卡多相差0.4秒之多。卡洛斯·塞恩斯则与皮埃尔·加斯利位居前十的最后两名。
继前一个阶段之后，两名法拉利车手再次无缘前十，而且依然落在使用相同动力单元的阿尔法·罗密欧车手身后。
上午因为赛车遇到故障而损失时间的安东尼奥·吉奥维纳兹、罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森全都回到赛道。不过当意大利人排到了第13位并完成29圈时，两位哈斯车手直到后半段才出场，而且位列最后二名。
距离本阶段还有20分种时，里卡多在冲上Raidillon之后突然失去了液压。而安全起见，车队让他停下了赛车。此后练习刚刚恢复，又因为赛道上有碎片需要清理而被红旗再次打断。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|21
|1'43.744
|2
|Daniel Ricciardo
|Renault
|12
|1'43.792
|0.048
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|23
|1'43.840
|0.096
|4
|Alex Albon
|Red Bull
|21
|1'44.134
|0.390
|5
|Sergio Perez
|Racing Point
|23
|1'44.137
|0.393
|6
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|27
|1'44.162
|0.418
|7
|Lando Norris
|McLaren
|22
|1'44.168
|0.424
|8
|Esteban Ocon
|Renault
|23
|1'44.208
|0.464
|9
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|23
|1'44.474
|0.730
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|27
|1'44.600
|0.856
|11
|Lance Stroll
|Racing Point
|23
|1'44.678
|0.934
|12
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|26
|1'44.826
|1.082
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|29
|1'44.861
|1.117
|14
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|23
|1'44.896
|1.152
|15
|Charles Leclerc
|Ferrari
|19
|1'45.440
|1.696
|16
|George Russell
|Williams
|25
|1'45.463
|1.719
|17
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|21
|1'45.683
|1.939
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|26
|1'45.774
|2.030
|19
|Romain Grosjean
|Haas
|12
|1'45.834
|2.090
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|12
|1'46.242
|2.498
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|Series
|Formula 1
|Event
|比利时大奖赛
|Sub-event
|FP2
|Author
|Frankie Mao
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比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三
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