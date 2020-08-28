Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous Next
Formula 1 / 比利时大奖赛 / 自由练习报告

比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三

shares
comments
比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三
By:

马克斯·维斯塔潘在比利时大奖赛第二节自由练习里登上时间榜第一，而刘易斯·汉密尔顿落在丹尼尔·里卡多身后，列第三位。

上午的阶段里，两位梅赛德斯车手虽然占据了前二名，但是维斯塔潘仅以不到0.1秒的微弱劣势屈居第三。

进入下午的阶段，在自己第二个主场比赛的维斯塔潘第一次单圈模拟就跑出了1分44.354秒的全场最快单圈时间，并且还是用中性胎完成。当时，汉密尔顿以0.3秒左右的差距屈居第二，而瓦尔特利·博塔斯则只落后队友0.006秒。

到了换上软胎后的第二轮单圈冲刺模拟环节，维斯塔潘进步了0.6秒之多，达到1分43.744秒。此时，汉密尔顿也有提高，但还是与红牛车手相距了0.096秒。而令人颇感意外的是，雷诺的丹尼尔·里卡多以一圈1分43.792秒，挤到了维斯塔潘与汉密尔顿之间，只落后前队友0.048秒。

相比之下，瓦尔特利·博塔斯的第二轮练习。没有达到最佳状态，而且还落在亚历山大·阿尔本和塞尔吉奥·佩雷兹的身后，仅仅位列第六名。

兰多·诺里斯虽然排名第七，位于埃斯特班·奥康身前，但是与里卡多相差0.4秒之多。卡洛斯·塞恩斯则与皮埃尔·加斯利位居前十的最后两名。

继前一个阶段之后，两名法拉利车手再次无缘前十，而且依然落在使用相同动力单元的阿尔法·罗密欧车手身后。

上午因为赛车遇到故障而损失时间的安东尼奥·吉奥维纳兹、罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森全都回到赛道。不过当意大利人排到了第13位并完成29圈时，两位哈斯车手直到后半段才出场，而且位列最后二名。

距离本阶段还有20分种时，里卡多在冲上Raidillon之后突然失去了液压。而安全起见，车队让他停下了赛车。此后练习刚刚恢复，又因为赛道上有碎片需要清理而被红旗再次打断。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 21 1'43.744  
2 Australia Daniel Ricciardo Renault 12 1'43.792 0.048
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 23 1'43.840 0.096
4 Thailand Alex Albon Red Bull 21 1'44.134 0.390
5 Mexico Sergio Perez Racing Point 23 1'44.137 0.393
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes 27 1'44.162 0.418
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 22 1'44.168 0.424
8 France Esteban Ocon Renault 23 1'44.208 0.464
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 23 1'44.474 0.730
10 France Pierre Gasly AlphaTauri 27 1'44.600 0.856
11 Canada Lance Stroll Racing Point 23 1'44.678 0.934
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 26 1'44.826 1.082
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 29 1'44.861 1.117
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 23 1'44.896 1.152
15 Monaco Charles Leclerc Ferrari 19 1'45.440 1.696
16 United Kingdom George Russell Williams 25 1'45.463 1.719
17 Germany Sebastian Vettel Ferrari 21 1'45.683 1.939
18 Canada Nicholas Latifi Williams 26 1'45.774 2.030
19 France Romain Grosjean Haas 12 1'45.834 2.090
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 12 1'46.242 2.498
VIEW FULL RESULTS
 
第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛

Previous article

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛

Next article

威廉姆斯否认车队新东家与前F1总裁埃克莱斯顿有关联

威廉姆斯否认车队新东家与前F1总裁埃克莱斯顿有关联
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 比利时大奖赛
Sub-event FP2
Author Frankie Mao

Trending Today

F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三
FIA F2 FIA F2 / 排位赛报告

F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三

比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘
Formula 1 Formula 1 / 自由练习报告

比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘

Latest news

威廉姆斯否认车队新东家与前F1总裁埃克莱斯顿有关联
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

威廉姆斯否认车队新东家与前F1总裁埃克莱斯顿有关联

比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三
Formula 1 Formula 1 / 自由练习报告

比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛
Video Inside
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛

比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘
Formula 1 Formula 1 / 自由练习报告

比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘

Trending

1
Formula 1

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛

3h

Latest news

威廉姆斯否认车队新东家与前F1总裁埃克莱斯顿有关联
Formula 1

威廉姆斯否认车队新东家与前F1总裁埃克莱斯顿有关联

比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三
Formula 1

比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛
Formula 1

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛

比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘
Formula 1

比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎
Formula 1

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎

Latest videos

巴林“椭圆形”外圈赛道 01:01
Formula 1
3h

巴林“椭圆形”外圈赛道

Formula 1: 西班牙大奖赛的十件事 13:49
Formula 1

Formula 1: 西班牙大奖赛的十件事

梅赛德斯复盘西班牙大奖赛 08:36
Formula 1

梅赛德斯复盘西班牙大奖赛

为何2020赛季F1将被记录为“黄金年” 06:28
Formula 1

为何2020赛季F1将被记录为“黄金年”

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影 02:52
Formula 1

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权