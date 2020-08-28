比利时大奖赛FP2：维斯塔潘领先里卡多列第一，汉密尔顿第三

上午的阶段里，两位梅赛德斯车手虽然占据了前二名，但是维斯塔潘仅以不到0.1秒的微弱劣势屈居第三。

进入下午的阶段，在自己第二个主场比赛的维斯塔潘第一次单圈模拟就跑出了1分44.354秒的全场最快单圈时间，并且还是用中性胎完成。当时，汉密尔顿以0.3秒左右的差距屈居第二，而瓦尔特利·博塔斯则只落后队友0.006秒。

到了换上软胎后的第二轮单圈冲刺模拟环节，维斯塔潘进步了0.6秒之多，达到1分43.744秒。此时，汉密尔顿也有提高，但还是与红牛车手相距了0.096秒。而令人颇感意外的是，雷诺的丹尼尔·里卡多以一圈1分43.792秒，挤到了维斯塔潘与汉密尔顿之间，只落后前队友0.048秒。

相比之下，瓦尔特利·博塔斯的第二轮练习。没有达到最佳状态，而且还落在亚历山大·阿尔本和塞尔吉奥·佩雷兹的身后，仅仅位列第六名。

兰多·诺里斯虽然排名第七，位于埃斯特班·奥康身前，但是与里卡多相差0.4秒之多。卡洛斯·塞恩斯则与皮埃尔·加斯利位居前十的最后两名。

继前一个阶段之后，两名法拉利车手再次无缘前十，而且依然落在使用相同动力单元的阿尔法·罗密欧车手身后。

上午因为赛车遇到故障而损失时间的安东尼奥·吉奥维纳兹、罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森全都回到赛道。不过当意大利人排到了第13位并完成29圈时，两位哈斯车手直到后半段才出场，而且位列最后二名。

距离本阶段还有20分种时，里卡多在冲上Raidillon之后突然失去了液压。而安全起见，车队让他停下了赛车。此后练习刚刚恢复，又因为赛道上有碎片需要清理而被红旗再次打断。