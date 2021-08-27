比利时大奖赛FP2：维斯塔潘最快，但最后时刻撞墙

与第一节练习相同的是，本阶段在湿地条件下开始，随后赛道逐渐变干。在干地条件下，前一节最快的瓦尔特利首先用中性胎走出1分44.513秒占据第一，维斯塔潘紧随其后，但是很快被刘易斯·汉密尔顿超过。此时，两名梅赛德斯车手之间只有0.031秒的差距。而本阶段里，相比第一节练习时，领跑积分榜的英国人使用了较小的尾翼。

半程过后，梅赛德斯车手首先换上本周最软配方的轮胎，但是博塔斯和汉密尔顿都没能刷新个人最快时间，尽管后者在第二计时段里最快。而当维斯塔潘用上软胎后，不仅在技术性的第二计时段里比争冠对手更快，而且最终以1分44.472秒上升到第一。但是前三名车手之间的差距只有0.072秒。

费尔南多·阿隆索成为第四快的车手，以0.008秒的微弱优势排在AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利之前。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔位列第六，排在另一名Alpine车手埃斯特班·奥康之前。从第八到第十分别是塞巴斯蒂安·维特尔、兰多·诺里斯和塞尔吉奥·佩雷兹——红牛在两节练习之间宣布墨西哥人明年会留在车队。

本阶段的练习在最后阶段两次被红旗打断。先是还剩15分钟左右时，查尔斯·莱克勒克在出6号弯时失控，法拉利赛车撞上护墙。阶段在还剩不到10分钟时重新，但是眼看还有不足3分钟时，维斯塔潘在驶出7号弯时出现失误，赛车打转后倒着以右侧车轮撞上左侧的护墙。赛会在第二次出示红旗后立即打出通知，提前宣告第二节练习结束。