比利时大奖赛FP2：维斯塔潘攀上时间榜第一

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维斯塔潘在第一节练习里落后两名法拉利车手，但进入下午较晚时期的阶段后，卫冕冠军无论在用中性胎还是软胎时都表现出强劲的单圈速度。最终，他做出1分45.507秒后牢牢占据着时间榜第一。

距离维斯塔潘最接近的，是积分榜上相差80分的查尔斯·莱克勒克，但法拉利车手距达到0.862秒之多。第三快的是迈凯伦车手兰多·诺里斯，他相距摩纳哥人0.2秒。然而，前三名的车手都因为更换动力单元的主要零件，将在周日退后发车。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在早期阶段展示出不俗的速度，以第四名完成了本阶段，而且领先卡洛斯·塞恩斯，尽管俩人只有0.014秒的差异。

在不到20摄氏度的气温下，梅赛德斯对于轮胎管理感到挣扎。刘易斯·汉密尔顿在本阶段快于队友乔治·拉塞尔，但俩人也只是分列第六第八。费尔南多·阿隆索介于两位梅赛德斯车手之间。而在拉塞尔身后的是丹尼尔·里卡多，塞尔吉奥·佩雷兹连续两节刚好挤进前十。

周冠宇在本阶段的排名与前一节练习相同，都位于第12位，在他前一位的威廉姆斯车手，从尼古拉斯·拉蒂菲换成了亚历山大·阿尔本。