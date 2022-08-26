Formula 1 / Belgian GP 自由练习报告
比利时大奖赛FP2：维斯塔潘攀上时间榜第一
马克斯·维斯塔潘在比利时大奖赛第二节自由练习里，领先余下车手0.8秒以上占据时间榜第一。
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维斯塔潘在第一节练习里落后两名法拉利车手，但进入下午较晚时期的阶段后，卫冕冠军无论在用中性胎还是软胎时都表现出强劲的单圈速度。最终，他做出1分45.507秒后牢牢占据着时间榜第一。
距离维斯塔潘最接近的，是积分榜上相差80分的查尔斯·莱克勒克，但法拉利车手距达到0.862秒之多。第三快的是迈凯伦车手兰多·诺里斯，他相距摩纳哥人0.2秒。然而，前三名的车手都因为更换动力单元的主要零件，将在周日退后发车。
阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在早期阶段展示出不俗的速度，以第四名完成了本阶段，而且领先卡洛斯·塞恩斯，尽管俩人只有0.014秒的差异。
在不到20摄氏度的气温下，梅赛德斯对于轮胎管理感到挣扎。刘易斯·汉密尔顿在本阶段快于队友乔治·拉塞尔，但俩人也只是分列第六第八。费尔南多·阿隆索介于两位梅赛德斯车手之间。而在拉塞尔身后的是丹尼尔·里卡多，塞尔吉奥·佩雷兹连续两节刚好挤进前十。
周冠宇在本阶段的排名与前一节练习相同，都位于第12位，在他前一位的威廉姆斯车手，从尼古拉斯·拉蒂菲换成了亚历山大·阿尔本。
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法拉利车手查尔斯·莱克勒克承认要想重燃2022年F1夺冠希望将会是“一项非常艰难的挑战”，不过他依然“对赢得锦标赛信心”。
马克斯·维斯塔潘在比利时大奖赛第二节自由练习里，领先余下车手0.8秒以上占据时间榜第一。
卡洛斯·塞恩斯在比利时大奖赛第一节自由练习里最快，并且带领法拉利排名前二，暂时领先马克斯·维斯塔潘。
刘易斯·汉密尔顿相信，梅赛德斯凭借挣扎的W13赛车在最近几场比赛取得的进步，证明了其距离再次夺冠“无疑”已越来越近。