比利时大奖赛FP1：维斯塔潘排名第一

本周末第一个赛道阶段在晴朗温暖的条件下进行，但周六和周日的天气预报都有雨。

维斯塔潘在前20分钟用中性胎时做出全场第一个标杆时间，而当时梅赛德斯的乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿排名第二三位。

此后，车队纷纷给赛车换上软胎，对本周末最软配方的轮胎进行学习，特别在大部分新铺设的沥青路面上。荷兰人做出1分43.372秒依然高居头名。皮亚斯特雷用相同配方轮胎攀升到第二，但是落后红牛对手0.5秒以上。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本出人意料地以第三完成本阶段，将梅赛德斯的拉塞尔和汉密尔顿挤到第第四五位。而查尔斯·莱克勒克和塞尔吉奥·佩雷兹分列第六七位。从第八位的兰多·诺里斯开始，其他车手都相差维斯塔潘一秒以上。卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔位列前十的最后两位。

本周末周冠宇继续使用旧版本底盘，与队友瓦尔特利·博塔斯用到的升级套件进行对比。中国小将在所有正常进行练习的车手中排在最后。

本周末Alpine庆祝车队股东之一的瑞安·雷诺兹的新片《死侍与金刚狼》上映，为赛车启用了电影主题的特殊涂装，同时埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利的头盔分别改为“死侍”和“金刚狼”式样。然而，奥康的赛车因疑似漏水问题而基本整个阶段停在车库，只在最后时刻做了一个检测圈。

不过，由于启用额外的动力单元零件，维斯塔潘和角田裕毅都将触发引擎罚单，荷兰人将被罚10位，而日本车手将被罚至最后。