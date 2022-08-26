比利时大奖赛FP1：塞恩斯最快，多名车手触发引擎罚单

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夏休期后的第一个赛道阶段，虽然在开始时因为上午下雨而略显潮湿，但很快就变干。大多数车手们在用半雨胎做了系统检测圈后，就换上了干地轮胎。此后，红牛的维斯塔潘和法拉利的塞恩斯、查尔斯·莱克勒克不断在时间榜头名交替。

最终，塞恩斯在经过一轮硬胎、两轮软胎之后，设下了本周末第一个标杆：1分46.538秒。另一名法拉利车手莱克勒克紧随其后，俩人相差0.069秒。积分榜上领先80分的维斯塔潘则位居第三。两名法拉利车手都用了硬胎，而莱克勒克还检验了中性胎。而维斯塔潘只用了软胎。

梅赛德斯在乔治·拉塞尔的赛车上继续实验底板的调校，而英国人以0.6秒落后维斯塔潘，位列第四名。在他身后的则是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔，紧接着另外两位来自梅赛德斯引擎阵营的车手亚历山大·阿尔本和丹尼尔·里卡多。角田裕毅、刘易斯·汉密尔顿和塞尔吉奥·佩雷兹则排名第八至第十。

中国车手周冠宇重返阿尔法·罗密欧驾驶舱，做出1分48.672秒的个人最快时间，排在第12名，介于尼古拉斯·拉蒂菲和兰多·诺里斯之间。

距离结束还有22分钟左右时，哈斯车手凯文·马格努森在驶出La Source后疑似因引擎故障停下赛车，这导致了红旗。赛道抢险员非常小心地清理哈斯赛车。暂停14分钟后，第一节练习在还剩9分钟时重新开始。不过最后时刻赛道上重新开始下雨。

阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯因为赛车需要进行机械问题检查，没有在本阶段里进行有效的练习。AlphaTauri启用小将连姆·洛森代替皮埃尔·加斯利在本阶段驾驶赛车。

本周末多名车手因为使用超过配额的动力单元零件而触发了引擎罚单，包括维斯塔潘和莱克勒克。

红牛为维斯塔潘更换了整套动力单元，包括全新的内燃机、涡轮、MGU-H、MGU-K，能量存储器和电子控制器。

法拉利目前只为莱克勒克更换了新的MGU-K和电池，同时还有额外的变速箱，但预计将在接下来更换更多部件。兰度·诺里斯、埃斯特班·奥康、瓦尔特利·博塔斯和米克·舒马赫也将根据各自不同程度的更换而退后发车。