比利时大奖赛FP1：博塔斯领先维斯塔潘占据第一，汉密尔顿受阻挡
梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯在比利时大奖赛大奖赛第一节自由练习里占据时间榜第一，领先红牛对手马克斯·维斯塔潘，而刘易斯·汉密尔顿因受阻挡未能做出代表性时间。
夏休期后第一个赛道阶段在斯帕开始时，赛道因为下雨而湿滑，延误了车队的出场，不得不使用半雨胎进行巡视。虽然10分钟过后，赛道逐渐变干，但赛道温度不到20摄氏度给车队的工作造成了困难。基米·莱科宁和查尔斯·莱克勒克分别在一号弯打滑，但是没有大碍。
半程左右，维斯塔潘用硬胎做出1分46.879秒，攀上了时间榜第一。不久之后，他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹也上升到第二。此后改换软胎，维斯塔潘跑出一圈1分45.905秒，力压法拉利的卡洛斯·塞恩斯，依旧领跑时间榜。
当时两辆梅赛德斯赛车都排在时间榜靠后的位置。但是还剩13分钟左右时，博塔斯用软胎跑出1分45.199秒，冲上了第一名。虽然维斯塔潘又做了一个单圈冲刺练习并且提高了时间，但还是落后芬兰人0.164秒，只能屈居第二。
汉密尔顿直到很晚才换上软胎做练习，但是他快跑的那圈在接近最后一个减速弯时，因为身前的威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲没有让出赛车线而稍稍阻挡而浪费。此后，英国人没有再次尝试，因此只在时间榜上排名倒数第三。
本阶段第三快的时间，最终由AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利做出，而他落后维斯塔潘0.3秒左右，领先了两名法拉利车手——查尔斯·莱克勒克比卡洛斯·塞恩斯稍快。
佩雷兹换上软胎后的单圈时间虽有进步，但比队友慢了0.7秒左右而排名第六。驾驶阿斯顿·马丁赛车的塞巴斯蒂安·维特尔相差墨西哥人0.05秒，位居第七，在德国人身后的迈凯伦的兰多·诺里斯。
前十名最后两个位置由Alpine的两位车手占据。在匈牙利首次获得F1大奖赛胜利的埃斯特班·奥康领先刚刚与法国车队延续合作的费尔南多·阿隆索。
|Cla
|Driver
|Laps
|Time
|Gap
|km/h
|1
|Valtteri Bottas
|18
|1'45.199
|239.682
|2
|Max Verstappen
|14
|1'45.363
|0.164
|239.309
|3
|Pierre Gasly
|20
|1'45.699
|0.500
|238.549
|4
|Charles Leclerc
|19
|1'45.818
|0.619
|238.280
|5
|Carlos Sainz Jr.
|20
|1'45.935
|0.736
|238.017
|6
|Sergio Perez
|17
|1'46.127
|0.928
|237.587
|7
|Sebastian Vettel
|19
|1'46.177
|0.978
|237.475
|8
|Lando Norris
|17
|1'46.336
|1.137
|237.120
|9
|Esteban Ocon
|16
|1'46.497
|1.298
|236.761
|10
|Fernando Alonso
|16
|1'46.612
|1.413
|236.506
|11
|Lance Stroll
|19
|1'46.649
|1.450
|236.424
|12
|Daniel Ricciardo
|20
|1'46.683
|1.484
|236.348
|13
|Antonio Giovinazzi
|17
|1'46.755
|1.556
|236.189
|14
|George Russell
|19
|1'46.772
|1.573
|236.151
|15
|Yuki Tsunoda
|19
|1'46.928
|1.729
|235.807
|16
|Nicholas Latifi
|20
|1'47.101
|1.902
|235.426
|17
|Kimi Raikkonen
|15
|1'48.125
|2.926
|233.196
|18
|Lewis Hamilton
|17
|1'48.224
|3.025
|232.983
|19
|Nikita Mazepin
|16
|1'48.705
|3.506
|231.952
|20
|Mick Schumacher
|15
|1'49.059
|3.860
|231.199
|VIEW FULL RESULTS
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