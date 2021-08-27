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Formula 1 / Belgian GP 新闻

比利时大奖赛FP1：博塔斯领先维斯塔潘占据第一，汉密尔顿受阻挡

梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯在比利时大奖赛大奖赛第一节自由练习里占据时间榜第一，领先红牛对手马克斯·维斯塔潘，而刘易斯·汉密尔顿因受阻挡未能做出代表性时间。

比利时大奖赛FP1：博塔斯领先维斯塔潘占据第一，汉密尔顿受阻挡

夏休期后第一个赛道阶段在斯帕开始时，赛道因为下雨而湿滑，延误了车队的出场，不得不使用半雨胎进行巡视。虽然10分钟过后，赛道逐渐变干，但赛道温度不到20摄氏度给车队的工作造成了困难。基米·莱科宁和查尔斯·莱克勒克分别在一号弯打滑，但是没有大碍。

半程左右，维斯塔潘用硬胎做出1分46.879秒，攀上了时间榜第一。不久之后，他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹也上升到第二。此后改换软胎，维斯塔潘跑出一圈1分45.905秒，力压法拉利的卡洛斯·塞恩斯，依旧领跑时间榜。

当时两辆梅赛德斯赛车都排在时间榜靠后的位置。但是还剩13分钟左右时，博塔斯用软胎跑出1分45.199秒，冲上了第一名。虽然维斯塔潘又做了一个单圈冲刺练习并且提高了时间，但还是落后芬兰人0.164秒，只能屈居第二。

汉密尔顿直到很晚才换上软胎做练习，但是他快跑的那圈在接近最后一个减速弯时，因为身前的威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲没有让出赛车线而稍稍阻挡而浪费。此后，英国人没有再次尝试，因此只在时间榜上排名倒数第三。

本阶段第三快的时间，最终由AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利做出，而他落后维斯塔潘0.3秒左右，领先了两名法拉利车手——查尔斯·莱克勒克比卡洛斯·塞恩斯稍快。

佩雷兹换上软胎后的单圈时间虽有进步，但比队友慢了0.7秒左右而排名第六。驾驶阿斯顿·马丁赛车的塞巴斯蒂安·维特尔相差墨西哥人0.05秒，位居第七，在德国人身后的迈凯伦的兰多·诺里斯。

前十名最后两个位置由Alpine的两位车手占据。在匈牙利首次获得F1大奖赛胜利的埃斯特班·奥康领先刚刚与法国车队延续合作的费尔南多·阿隆索。

Cla Driver Laps Time Gap km/h
1 Finland Valtteri Bottas 18 1'45.199   239.682
2 Netherlands Max Verstappen 14 1'45.363 0.164 239.309
3 France Pierre Gasly 20 1'45.699 0.500 238.549
4 Monaco Charles Leclerc 19 1'45.818 0.619 238.280
5 Spain Carlos Sainz Jr. 20 1'45.935 0.736 238.017
6 Mexico Sergio Perez 17 1'46.127 0.928 237.587
7 Germany Sebastian Vettel 19 1'46.177 0.978 237.475
8 United Kingdom Lando Norris 17 1'46.336 1.137 237.120
9 France Esteban Ocon 16 1'46.497 1.298 236.761
10 Spain Fernando Alonso 16 1'46.612 1.413 236.506
11 Canada Lance Stroll 19 1'46.649 1.450 236.424
12 Australia Daniel Ricciardo 20 1'46.683 1.484 236.348
13 Italy Antonio Giovinazzi 17 1'46.755 1.556 236.189
14 United Kingdom George Russell 19 1'46.772 1.573 236.151
15 Japan Yuki Tsunoda 19 1'46.928 1.729 235.807
16 Canada Nicholas Latifi 20 1'47.101 1.902 235.426
17 Finland Kimi Raikkonen 15 1'48.125 2.926 233.196
18 United Kingdom Lewis Hamilton 17 1'48.224 3.025 232.983
19 Russian Federation Nikita Mazepin 16 1'48.705 3.506 231.952
20 Germany Mick Schumacher 15 1'49.059 3.860 231.199
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