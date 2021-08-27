比利时大奖赛FP1：博塔斯领先维斯塔潘占据第一，汉密尔顿受阻挡

夏休期后第一个赛道阶段在斯帕开始时，赛道因为下雨而湿滑，延误了车队的出场，不得不使用半雨胎进行巡视。虽然10分钟过后，赛道逐渐变干，但赛道温度不到20摄氏度给车队的工作造成了困难。基米·莱科宁和查尔斯·莱克勒克分别在一号弯打滑，但是没有大碍。

半程左右，维斯塔潘用硬胎做出1分46.879秒，攀上了时间榜第一。不久之后，他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹也上升到第二。此后改换软胎，维斯塔潘跑出一圈1分45.905秒，力压法拉利的卡洛斯·塞恩斯，依旧领跑时间榜。

当时两辆梅赛德斯赛车都排在时间榜靠后的位置。但是还剩13分钟左右时，博塔斯用软胎跑出1分45.199秒，冲上了第一名。虽然维斯塔潘又做了一个单圈冲刺练习并且提高了时间，但还是落后芬兰人0.164秒，只能屈居第二。

汉密尔顿直到很晚才换上软胎做练习，但是他快跑的那圈在接近最后一个减速弯时，因为身前的威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲没有让出赛车线而稍稍阻挡而浪费。此后，英国人没有再次尝试，因此只在时间榜上排名倒数第三。

本阶段第三快的时间，最终由AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利做出，而他落后维斯塔潘0.3秒左右，领先了两名法拉利车手——查尔斯·莱克勒克比卡洛斯·塞恩斯稍快。

佩雷兹换上软胎后的单圈时间虽有进步，但比队友慢了0.7秒左右而排名第六。驾驶阿斯顿·马丁赛车的塞巴斯蒂安·维特尔相差墨西哥人0.05秒，位居第七，在德国人身后的迈凯伦的兰多·诺里斯。

前十名最后两个位置由Alpine的两位车手占据。在匈牙利首次获得F1大奖赛胜利的埃斯特班·奥康领先刚刚与法国车队延续合作的费尔南多·阿隆索。