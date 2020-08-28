比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘

前半阶段，博塔斯和维斯塔潘都用硬胎来做单圈练习。红牛车手以1分45.470秒位居第一，而维斯塔潘则相差0.2秒左右。汉密尔顿则使用中性胎出场，并在第二圈模拟时做到了1分45.298秒，超过荷兰人后上升到第一的位置。

快要进入最后30分钟时，处于前几名的车手都换上软胎出场。Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹做出1分44.629秒，领先队友兰斯·斯特罗尔0.2秒之多。

但是很快，两位梅赛德斯车手双双换上本周末最软配方的轮胎。而博塔斯更是跑出1分44.562秒，比队友稍快0.069秒。维斯塔潘虽然也提高了时间，但是稍稍落后汉密尔顿0.012秒。

就此，本周末有望获胜的三名车手以不到0.1秒之差，在斯帕的第一个赛道阶段里排名前三。

佩雷兹最终相差维斯塔潘0.055秒，以第四名完成本阶段，他的队友斯特罗尔紧随其后，而且领先另一名红牛车手亚历山大·阿尔本。

前十名的最后四个席位被雷诺与迈凯伦“瓜分”。而在这场直接竞争中，埃斯特班·奥康领先卡洛斯·塞恩斯0.1秒。不过，西班牙人与丹尼尔·里卡多、其队友兰多·诺里斯都差距甚微。当澳大利亚人相差千分之三秒时，诺里斯则距离对手不到0.05秒。

AlphaTauri的两名车手丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利以微弱劣势被挡在前十之外，而在他们的身后的则是阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁。

事实上，芬兰人成了本阶段排名最靠前的使用法拉利引擎的车手，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔。本就引擎处于劣势的意大利车队在高速的斯帕不出意外地陷入挣扎。

时间榜最后三个位置同样被法拉利阵营占据。哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森都遇到了动力单元相关问题，而且都面临着需要进行更换的可能。安东尼奥·吉奥维纳兹则因为机械问题只象征性地跑了两圈。

这让威廉姆斯的两位车手排在了第16、17位，而且尼古拉斯·拉蒂菲领先队友乔治·拉塞尔。加拿大人在前半阶段曾位于维特尔身前，但德国人做了第二次单圈模拟后提高了个人时间。