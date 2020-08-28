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比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘

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比利时大奖赛FP1：博塔斯以微弱优势领先汉密尔顿、维斯塔潘
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梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯比利时大奖赛第一节自由练习里，以0.069秒的微弱优势力压队友刘易斯·汉密尔顿位居头名，但马克斯·维斯塔潘也相差不到0.1秒。

前半阶段，博塔斯和维斯塔潘都用硬胎来做单圈练习。红牛车手以1分45.470秒位居第一，而维斯塔潘则相差0.2秒左右。汉密尔顿则使用中性胎出场，并在第二圈模拟时做到了1分45.298秒，超过荷兰人后上升到第一的位置。

快要进入最后30分钟时，处于前几名的车手都换上软胎出场。Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹做出1分44.629秒，领先队友兰斯·斯特罗尔0.2秒之多。

但是很快，两位梅赛德斯车手双双换上本周末最软配方的轮胎。而博塔斯更是跑出1分44.562秒，比队友稍快0.069秒。维斯塔潘虽然也提高了时间，但是稍稍落后汉密尔顿0.012秒。

就此，本周末有望获胜的三名车手以不到0.1秒之差，在斯帕的第一个赛道阶段里排名前三。

佩雷兹最终相差维斯塔潘0.055秒，以第四名完成本阶段，他的队友斯特罗尔紧随其后，而且领先另一名红牛车手亚历山大·阿尔本。

前十名的最后四个席位被雷诺与迈凯伦“瓜分”。而在这场直接竞争中，埃斯特班·奥康领先卡洛斯·塞恩斯0.1秒。不过，西班牙人与丹尼尔·里卡多、其队友兰多·诺里斯都差距甚微。当澳大利亚人相差千分之三秒时，诺里斯则距离对手不到0.05秒。

AlphaTauri的两名车手丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利以微弱劣势被挡在前十之外，而在他们的身后的则是阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁。

事实上，芬兰人成了本阶段排名最靠前的使用法拉利引擎的车手，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔。本就引擎处于劣势的意大利车队在高速的斯帕不出意外地陷入挣扎。

时间榜最后三个位置同样被法拉利阵营占据。哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森都遇到了动力单元相关问题，而且都面临着需要进行更换的可能。安东尼奥·吉奥维纳兹则因为机械问题只象征性地跑了两圈。

这让威廉姆斯的两位车手排在了第16、17位，而且尼古拉斯·拉蒂菲领先队友乔治·拉塞尔。加拿大人在前半阶段曾位于维特尔身前，但德国人做了第二次单圈模拟后提高了个人时间。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 18 1'44.493  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 17 1'44.562 0.069
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 20 1'44.574 0.081
4 Mexico Sergio Perez Racing Point 22 1'44.629 0.136
5 Canada Lance Stroll Racing Point 22 1'44.868 0.375
6 Thailand Alex Albon Red Bull 22 1'45.049 0.556
7 France Esteban Ocon Renault 20 1'45.099 0.606
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 24 1'45.222 0.729
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 21 1'45.225 0.732
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 28 1'45.274 0.781
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 25 1'45.447 0.954
12 France Pierre Gasly AlphaTauri 17 1'45.503 1.010
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 19 1'45.704 1.211
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari 18 1'45.759 1.266
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari 15 1'46.179 1.686
16 Canada Nicholas Latifi Williams 19 1'46.488 1.995
17 United Kingdom George Russell Williams 21 1'46.570 2.077
18 Denmark Kevin Magnussen Haas 1    
19 France Romain Grosjean Haas 2    
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2    
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Author Frankie Mao

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