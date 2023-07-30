比利时大奖赛：维斯塔潘追击致胜，豪取八连胜

维斯塔潘因为启用超额的变速箱，在排位赛获得第一名后，退到第六位发车。递补杆位的查尔斯·莱克勒克在发车阶段起步良好，但仍无法避免第一圈结束前被速度更快的塞尔吉奥·佩雷兹超过。

一号弯的争夺里，刘易斯·汉密尔顿成功卡在卡洛斯·塞恩斯身前，而西班牙人向内挤压，把奥斯卡·皮亚斯特雷挤到护墙上。法拉利赛车右侧侧箱出现破洞，而在冲刺赛历得到第二名的迈凯伦车手被迫退赛，赛会干事认定无需进行处理。

在7.004公里的赛道上，随着DRS在第3圈开启，你追我赶场面不断。维斯塔潘先后超越汉密尔顿和莱克勒克，在第九圈上升到第二。前四分之一路程过去时，他距离领跑的佩雷兹不到2.5秒。

第13圈结束，佩雷兹从第一名的位置上进站，维斯塔潘则被工程师反复告知“请按照我的指使”。一圈后，卫冕冠军进入维修区，换上与队友相同的中性胎，出站后落后队友2秒不到。两辆红牛赛车很快收尾相接，荷兰人干净利落地超过队友，开始领跑比赛。

此后，维斯塔潘完全掌控了比赛的主动权，而佩雷兹被越甩越远。面对已经锁定的比赛结果，维斯塔潘和工程师吉安皮埃罗·兰比亚斯的对话反而引起注意，而且更多的是意大利人否决自己车手的建议。最后，这位出生在比利时的车手以22.3秒的巨大优势，收获了本赛季个人第十场胜利。佩雷兹连续两场登上领奖台，但在车手年度积分榜上落后队友已经多达125分。

在两辆红牛赛车之后，第三名成为法拉利与梅赛德斯之间的争夺。莱克勒克在整场比赛受到汉密尔顿的压力下。第12圈，处于第四位的汉密尔顿率先进站，对手在下一圈做出反应。两辆赛车都换上中性胎后，差距在2.5秒左右。

梅赛德斯在第27圈让汉密尔顿换上一套新软胎，法拉利果断做出回应，帮助莱克勒克继续守在第三。进入最后10圈，软胎的管理成为决定性因素，眼看僵局难以打破，德国车队利用对第五名费尔南多·阿隆索25秒左右的间距，让汉密尔顿冲击最快圈的额外一分。英国人在倒数第二圈顺利地换上一套新中性胎，如愿在最后一圈跑出全场最快的单圈——1分47.305秒——以及对应的积分。

阿隆索虽然在周六冲刺赛退赛，但赛车并不损坏。中性胎发车的西班牙人，采取了与其他使用相同轮胎发车的车手不同的策略。他较早地进行第一次进站，而且再次换上中性胎。这意味着

队友兰斯·斯特罗尔、乔治·拉塞尔等人用中性胎跑较长的第一阶段时，阿隆索能够轻松超越，并攀升到前五。此后他长久地守在这个位置上，而身前的汉密尔顿只是难以追赶。

进入比赛中期，不少车手报告赛道上不同地点有雨滴，但车队收到气象预报称只会有阵容，而且不会达到周六那么大的降水量。值得一提的时，当汉密尔顿向梅赛德斯报告赛道上挺湿时，拉塞尔却在第21圈——本场他唯一一次进站时——换上软胎，出站落到第15位。但当另一轮进站开启之后，英国人前进到第六位，最后阶段，出于轮胎管理的需要，拉塞尔没法进一步追到阿斯顿·马丁车手身后，只能接受第六的结果。

发车阶段遭到阻挡的兰多·诺里斯，在比赛里孤军奋战。他用软胎做了非常长的第二阶段，最终为迈凯伦以第七名带回积分。埃斯特班·奥康和斯特罗尔分列第八九名，而AlphaTauri的角田裕毅进入了积分区，取得第十名。随后是皮埃尔·加斯利和瓦尔特利·博塔斯。

从第19位开始比赛的周冠宇，走出了在匈牙利的发车阴霾，凭借出色的启动，为前几个弯建立了势头，并在第一圈结束时上升到第13位，整场比赛，两名阿尔法·罗密欧车手一直与哈斯、威廉姆斯、AlphaTauri的丹尼尔·里卡多缠斗。第22圈，周冠宇赶到队友身后不到一秒，俩人紧追里卡多。三圈后，中国小将第二次进站，然后以第18位回到赛道上，但是他继续往前追击。趁着萨金特和阿尔本第三停，阿尔法·罗密欧车手前进到第16位。第40圈，周冠宇先超过了澳大利亚车手，随后在倒数第二圈过掉了哈斯的凯文·马格努森，最终以第13名完成比赛。

尾声阶段，阿尔本利用软胎也连续做出超越，但留给他时间不多，紧随周冠宇冲线后获得第14名。排位赛因赛道界限而被取消单圈的丹尼尔·里卡多，在回归的第二场比赛里只能从第19位发车。相比在匈牙利时，澳大利亚人本场遭遇挑战，只取得了第16名，落后前一名的马格努森1.5秒。洛根·萨金特和尼科·霍肯博格分列最后两位。塞恩斯在侧箱受损严重的情况下，试图继续坚持比赛，但车损过于严重，最终以退赛提前收工。

本场过后，2023赛季进入三周的休赛期。车手积分榜上，除了一马当先的维斯塔潘和第二名的佩雷兹，阿隆索尽管仍保持第三名，但只领先汉密尔顿一分。而其余车手中没有人达到100分。制造商年度积分榜上，红牛对第二名梅赛德斯的积分优势也扩大到256分。相比之下，阿斯顿·马丁落后德国车队51分，而法拉利只相差英国车队5分。