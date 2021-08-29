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Formula 1 / Belgian GP 比赛报告

比利时大奖赛：维斯塔潘被认定赢得受大雨耽误只跑了2圈的比赛

受大雨严重耽的比利时大奖赛，最终只在安全车带领下完成了2圈后，马克斯·维斯塔潘获得胜利，乔治·拉塞尔首次登上领奖台，刘易斯·汉密尔顿名列第三，但只能获得一半积分。

比利时大奖赛：维斯塔潘被认定赢得受大雨耽误只跑了2圈的比赛

因为大雨如注，本场比赛比原定开始时间——当地时间下午3点整——推迟了25分钟后，在安全车带领下进行编队圈。但是5分钟后，当多名车手报告视线不佳后，赛会以红旗中断了比赛。但此时比赛的倒计时并没有开始。

此后，由于天气情况和赛道条件没有任何改善，比赛始终无法恢复进行。虽然国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西澄清，3小时规则在编队圈开始是已经开始计算。然而，赛会干事动用了比赛遭遇“不可抗力”这个特殊条款，暂停了比赛，从而可以选择在任何时间开始一个小时的短程比赛。

当3小时的窗口截止之后，比赛依然没有恢复。但是不久后，赛会发出通知，比赛会在当地时间下午6点17分重新开始。在安全车的带领下，赛车重返赛道后完成了两圈，又随着红旗的出现回到维修区。虽然1小时倒计时仍在继续，但赛会在6点44分宣布“比赛不会恢复”。

赛会发布的临时比赛完赛表中写道，“根据《国际汽F1联竞赛规则》第51.14条，结果以暂停比赛信号发出前的倒数第二圈即第一圈结束来计算。但是，第6.5条应用于积分，领跑者3次通过控制线，因此达到了领跑者完成超过2圈以获得一半积分的要求。”

按照第一圈结束时的排名，周六排位赛最后时刻抢下杆位的维斯塔潘赢得比赛，而意外获得第一排发车位的拉塞尔名列第二。这是这位被广泛认为明年将加入梅赛德斯的英国年轻车手，第一次登上F1领奖台，而且是威廉姆斯自2017年阿塞拜疆大奖赛后的第一个领奖台成绩。而在排位赛最后时刻区屈居第三后，汉密尔顿只能接受夏休后首场比赛第三名的结果。

前三名之后分别是丹尼尔·里卡多、塞巴斯蒂安·维特尔、埃斯特班·奥康、查尔斯·莱克勒克、尼古拉斯·拉蒂菲和卡洛斯·塞恩斯。其中，澳大利亚人获得了他加入迈凯伦后最好的个人成绩，而拉蒂菲的第九名意味着威廉姆斯连续两场双积分完赛。

原本处于第七位发车的塞尔吉奥·佩雷兹，在前往发车区时的出场圈里赛车失控后撞墙。原本已经无法比赛的他，在长时间的等待期间，红牛为他修复了赛车，并且经过赛会干事的核实，能够从维修区开始比赛。

这是因为，规则中第38.1条只写名，如果无法以自己的能力驶上发车区，不能从发车区开始比赛。也就是说，规则里没有排出车手可以从维修区加入比赛。但是，墨西哥人最后一个开始比赛，排在因为周日赛前更换了尾翼的基米·莱科宁。

排位赛第八名的瓦尔特利·博塔斯，因为匈牙利大奖赛里收到的罚单，而推倒了第13位发车。在佩雷兹的意外后，只是能够前进一名，无法位梅赛德斯拿到制造商积分。

同样，排位赛Q3撞车后，迈凯伦不得不为兰多·诺里斯更换变速箱，使得他虽然被准许比赛，但退到了第15位，最后排名第14。

赛后，国际汽联和F1在社交平台发表联合声明：“在2021国际汽联F1比利时大奖赛受到天气的严重影响后，国际汽联和F1对于今天的比赛没能完整进行，为所有赛道上和家里的车迷感到失望。但是车手、赛道抢险员和观众的安全必须始终是最优先考虑的。赛会干事延长比赛可以进行的时间窗口的决定，是位了创造每一种可能的机会来最大化今天能完成的圈数，但天气条件很不幸没能足够改善以便完成更多圈。”

本周末三连赛的第二场，就将在荷兰赞德弗尔特进行，届时将是维斯塔潘的主场比赛。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull -  
2 United Kingdom George Russell Williams 2.198 2.198
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 3.518 3.518
4 Australia Daniel Ricciardo McLaren 5.951 5.951
5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 7.894 7.894
6 France Pierre Gasly AlphaTauri 10.275 10.275
7 France Esteban Ocon Alpine 11.791 11.791
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari 13.217 13.217
9 Canada Nicholas Latifi Williams 15.634 15.634
10 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 16.961 16.961
11 Spain Fernando Alonso Alpine 20.259 20.259
12 Finland Valtteri Bottas Mercedes 21.946 21.946
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 23.530 23.530
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 26.085 26.085
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 28.781 28.781
16 Germany Mick Schumacher Haas 30.900 30.900
17 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 32.687 32.687
18 Canada Lance Stroll Aston Martin 34.838 34.838
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 36.322 36.322
20 Mexico Sergio Perez Red Bull 38.690 38.690
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