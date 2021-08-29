比利时大奖赛：维斯塔潘被认定赢得受大雨耽误只跑了2圈的比赛

因为大雨如注，本场比赛比原定开始时间——当地时间下午3点整——推迟了25分钟后，在安全车带领下进行编队圈。但是5分钟后，当多名车手报告视线不佳后，赛会以红旗中断了比赛。但此时比赛的倒计时并没有开始。

此后，由于天气情况和赛道条件没有任何改善，比赛始终无法恢复进行。虽然国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西澄清，3小时规则在编队圈开始是已经开始计算。然而，赛会干事动用了比赛遭遇“不可抗力”这个特殊条款，暂停了比赛，从而可以选择在任何时间开始一个小时的短程比赛。

当3小时的窗口截止之后，比赛依然没有恢复。但是不久后，赛会发出通知，比赛会在当地时间下午6点17分重新开始。在安全车的带领下，赛车重返赛道后完成了两圈，又随着红旗的出现回到维修区。虽然1小时倒计时仍在继续，但赛会在6点44分宣布“比赛不会恢复”。

赛会发布的临时比赛完赛表中写道，“根据《国际汽F1联竞赛规则》第51.14条，结果以暂停比赛信号发出前的倒数第二圈即第一圈结束来计算。但是，第6.5条应用于积分，领跑者3次通过控制线，因此达到了领跑者完成超过2圈以获得一半积分的要求。”

按照第一圈结束时的排名，周六排位赛最后时刻抢下杆位的维斯塔潘赢得比赛，而意外获得第一排发车位的拉塞尔名列第二。这是这位被广泛认为明年将加入梅赛德斯的英国年轻车手，第一次登上F1领奖台，而且是威廉姆斯自2017年阿塞拜疆大奖赛后的第一个领奖台成绩。而在排位赛最后时刻区屈居第三后，汉密尔顿只能接受夏休后首场比赛第三名的结果。

前三名之后分别是丹尼尔·里卡多、塞巴斯蒂安·维特尔、埃斯特班·奥康、查尔斯·莱克勒克、尼古拉斯·拉蒂菲和卡洛斯·塞恩斯。其中，澳大利亚人获得了他加入迈凯伦后最好的个人成绩，而拉蒂菲的第九名意味着威廉姆斯连续两场双积分完赛。

原本处于第七位发车的塞尔吉奥·佩雷兹，在前往发车区时的出场圈里赛车失控后撞墙。原本已经无法比赛的他，在长时间的等待期间，红牛为他修复了赛车，并且经过赛会干事的核实，能够从维修区开始比赛。

这是因为，规则中第38.1条只写名，如果无法以自己的能力驶上发车区，不能从发车区开始比赛。也就是说，规则里没有排出车手可以从维修区加入比赛。但是，墨西哥人最后一个开始比赛，排在因为周日赛前更换了尾翼的基米·莱科宁。

排位赛第八名的瓦尔特利·博塔斯，因为匈牙利大奖赛里收到的罚单，而推倒了第13位发车。在佩雷兹的意外后，只是能够前进一名，无法位梅赛德斯拿到制造商积分。

同样，排位赛Q3撞车后，迈凯伦不得不为兰多·诺里斯更换变速箱，使得他虽然被准许比赛，但退到了第15位，最后排名第14。

赛后，国际汽联和F1在社交平台发表联合声明：“在2021国际汽联F1比利时大奖赛受到天气的严重影响后，国际汽联和F1对于今天的比赛没能完整进行，为所有赛道上和家里的车迷感到失望。但是车手、赛道抢险员和观众的安全必须始终是最优先考虑的。赛会干事延长比赛可以进行的时间窗口的决定，是位了创造每一种可能的机会来最大化今天能完成的圈数，但天气条件很不幸没能足够改善以便完成更多圈。”

本周末三连赛的第二场，就将在荷兰赞德弗尔特进行，届时将是维斯塔潘的主场比赛。