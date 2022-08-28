比利时大奖赛：维斯塔潘统治级逆转获胜，汉密尔顿第一圈退赛

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维斯塔潘在排位赛中以不可阻挡之势排名第一，但因为启用额外的动力单元，需要退到靠后位置发车。查尔斯·莱克勒克、瓦尔特利·博塔斯、周冠宇、埃斯特班·奥康、兰多·诺里斯多位车手同样如此。不过，AlphaTauri的角田裕毅退到维修区起步，争冠集团的维斯塔潘和莱克勒克分别排在了发车区的第14和15位。而原本在发车区上的皮埃尔·加斯利，在最后一刻被推回到维修区，使得维斯塔潘身前的赛车又少去一辆。

开场圈，两辆梅赛德斯赛车起步出色，汉密尔顿和乔治·拉塞尔双双超过了第一排的佩雷兹，而第三位起步的费尔南多·阿隆索顺势抢到墨西哥人之前，并且与汉密尔顿展开争夺。在7/8号弯Les Combes，两辆赛车发生碰撞，梅赛德斯赛车的右后轮骑到Alpine赛车左后轮后弹起。这导致了W13赛车受损，车队通知汉密尔顿，他必须停下赛车。这成为七届世界冠军自2016年西班牙大奖赛后，第一次在第一圈里退赛。阿隆索奇迹般地继续前进，但是他对汉密尔顿非常不满，甚至说“他只会在第一位发车时比赛”。

虽然卡洛斯·塞恩斯从杆位发车顺利，但维斯塔潘速度奇快无比。他在第九圈超过拉塞尔之后进入了前三名。之后，法拉利召回了塞恩斯做第一次进站，荷兰人在第12圈轻松超过红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹，成为比赛的领跑者。接下来的比赛完全掌握在维斯塔潘手里，他以17秒的绝对优势，完成了逆转好戏。这也是他连续两场后来居上，而且比前一次在匈牙利发车位置更靠后。

法拉利尝试通过调整策略帮助塞恩斯与红牛一战，但F1-75只是速度不济。佩雷兹毫无悬念地超过西班牙人，为奥地利车队本赛季第四次包揽了前二名。塞恩斯一度也受到了来自拉塞尔的威胁，因为梅赛德斯试图通过较晚的进站来超过法拉利赛车。但最终，拉塞尔还是落后了2秒多，屈居第四。这意味着梅赛德斯连续六场登上领奖台的纪录终止。

对于莱克勒克莱说，即便维斯塔潘的速度难以企及，但他至少需要登上领奖台才能尽可能多地止住积分损失。在同样退后发车的情况下，他却在开场圈遭遇意外——一层护目镜的贴膜飞到了赛车刹车碟里，导致他不得不提前进站。此刻，摩纳哥人进去前三名的希望已经宣告破灭，第五名看似是他的极限成绩。

事实的确如此，莱克勒克能够在中后期超过两辆Alpine赛车后，处于第五位。倒数第二圈，法拉利让他进站并换上软胎来冲击最快圈，试图多拿一分。但是当摩纳哥人驶出维修区，正好被阿隆索挡在身后。莱克勒克使出全力，在最后一圈超过了西班牙对手，但是没有拿到最快圈。

意料之外的事，他在最后一次进站时超速，被处罚5秒。这使他又花落到阿隆索之后，只能接受第六名的结果。由于维斯塔潘获胜，法拉利车手在年度积分榜上落后争冠对手93分，而且被佩雷兹上升到第二。

奥康在从靠后位置发车的情况下，为Alpine带回了第八名。法国人在比赛中上演了两次令人叫绝的超越。在他身后，塞巴斯蒂安·维特尔名列第八、加斯利第九和阿尔本第十。

从比赛中段开始，中游多辆赛车处于胶着状态，包括迈凯伦的诺里斯、丹尼尔·里卡多、周冠宇和兰斯·斯特罗尔。经过几轮激战，斯特罗尔以不到一秒的劣势与积分区参见而过。迈凯伦本周末无法与直接竞争对手Alpine一较高下，而诺里斯和里卡多最终都无缘积分区，分列第12和15名。

比赛日迎来33岁生日的瓦尔特利·博塔斯没有任何寿星的好运。比赛第一圈，他卷入与奥康和尼古拉斯·拉蒂菲的事故，而且是三人中唯一退赛的一方。此后，阿尔法·罗密欧抢分的希望就寄托在周冠宇身上。但是，中国小将在大部分比赛里都困在DRS车堆里，难以获得真正的超车机会。最后几圈，他与角田上演激战，你来我往一次过后，周冠宇在最后一圈还是被日本车手超过，降到了第14位。

哈斯的凯文·马格努森和米克·舒马赫也未能获得争抢积分的机会，只能接受第15和16名的结果。而拉蒂菲在所有完赛的车手中排名垫底。

14场比赛过后，维斯塔潘在车手年度积分榜上领先优势扩大到93分，佩雷兹超过莱克勒克3分，攀升到底第二。而在制造商年度积分榜上，红牛比第二名法拉利多出118分。理论上，两个锦标赛争夺都可以在新加坡结束。