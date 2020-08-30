比利时大奖赛：汉密尔顿领跑全场轻松获胜

比赛一开始，杆位出发的汉密尔顿起步顺利，而面对身后赛车都可以利用尾流，他顶住了梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯的冲击，就此领跑比赛。

第一圈里没能超过队友的博塔斯受到了马克斯·维斯塔潘的压力，但荷兰人因为防守雷诺的丹尼尔·里卡多而分散了注意力，也没有得到太好的机会。最终，第一圈结束时前四位车手位置不变，而且互相之间很快拉开了一秒以上的差距，使得DRS无法使用。

眼看比赛进入了巡游状态，安东尼奥·吉奥维纳兹在第10圈行驶到13号弯（Les Fagnes）时突然失控撞上了护墙，而散落的赛车部件撞到了从后跟上的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔。英国人躲闪不及，赛车被击中后撞到另一边的护墙。在这个狭窄区域，两辆赛车粉碎的残骸几乎阻挡了前进的去路，赛会派出安全车。

领先集团立即进站，梅赛德斯完成了双停，而且成功让博塔斯卡在维斯塔潘身前。安全车领跑了三圈后，比赛重新开始，但是并没有超车上演。汉密尔顿虽然曾询问车队为何感觉没有动力，但是没有大碍，很快重新建立了笃定的优势。

与此同时，处于第三位的维斯塔潘也无力追近博塔斯。芬兰人一度向车队报告他感到左腿麻木，但是没有影响他跑完比赛。最终，前三名的赛车分别以8.4秒和7秒的距离先后冲线。

汉密尔顿第四次赢下比利时大奖赛，与基米·莱科宁并列为现役在斯帕获胜次数最多的车手。同时，英国人F1生涯分站胜利已经累计达到89次，距离迈克尔·舒马赫的91胜纪录只剩两场。赛后，汉密尔顿再次做出双手交叉抱于胸前的动作，向不久前去世的《漫威》系列中“黑豹”的扮演者查德维克·博斯曼致敬。

安全车时期，只有AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹没有进站。而换上硬胎的里卡多，不费吹灰之力超过俩人后回到第四名。澳大利亚人在最后阶段猛追前红牛队友维斯塔潘，但仍然相差了3.4秒。不过，他在最后一圈跑出全场最快的1分47.483秒，阻止了汉密尔顿实现“大四喜”，抢走额外的一分。

从第五位起步的亚历山大·阿尔本虽然在第一圈落到了埃斯特班·奥康身后，但是在安全车时段下，利用进站超过了法国对手。此后的40多圈里，两位年轻车手展开了拉锯战。奥康最终在尾声时刻超过红牛车手。尽管他落后雷诺队友21.7秒，但是足够帮助雷诺拿到第四、五名，也是法国车队本赛季最好的完赛成绩。

迈凯伦在比赛开始前就折损了一辆赛车。应该从第七位发车的卡洛斯·塞恩斯在出场圈遭遇了排气管故障，不得不抱憾退出比赛。单兵作战的兰多·诺里斯虽然在发车阶段位置下滑，但是稳定地完成车队的战术后，在迈凯伦创始人布鲁斯·麦克拉伦诞辰83周年的日子，为车队以第七名完赛。

作为全场唯一用硬胎发车的车手，加斯利在安全车下没有进站，坚持到第26圈才换上种形态。虽然这让他位置剧烈下滑，但是能够在最后十圈里利用更快的速度追回到积分区，并且超过了两辆Racing Point赛车后拿到第八名。

从排位赛里就没有完全发挥RP20性能的Racing Point守在前十名的最后两位。车队在安全车下没有让两位车手一起进站。虽然反向的策略令佩雷兹换胎后几乎落到队尾，但是在赶超过程中没有遇到太多阻力，最终落后队友兰斯·斯特罗尔0.5秒。

当加斯利闯入积分区时，也把自己的队友丹尼尔·科维亚特寄出前十。莱科宁在比赛中段超过了塞巴斯蒂安·维特尔，则成为排名最靠前的法拉利引擎阵营的车手。

去年在斯帕获胜的查尔斯·莱克勒克无奈于SF1000低下的竞争力，虽然在发车阶段冲到了，但是不久后比其他赛车一一超过。而且，摩纳哥人在比赛中遭遇疑似液压问题，不得不多进一次站，最终落在维特尔之后，仅列第14位。这是法拉利自2010年英国大奖赛后，第一次在两辆赛车完赛的情况下，没有拿到积分。

哈斯车手罗曼·格罗斯让领先威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲完赛，而凯文·马格努森则落在最后一名，并且落后加拿大新秀7.7秒。