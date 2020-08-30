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比利时大奖赛：汉密尔顿领跑全场轻松获胜

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比利时大奖赛：汉密尔顿领跑全场轻松获胜
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刘易斯·汉密尔顿以掌控全局的方式赢得比利时大奖赛，成为现役车手中在斯帕获胜次数并列第一的车手。

比赛一开始，杆位出发的汉密尔顿起步顺利，而面对身后赛车都可以利用尾流，他顶住了梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯的冲击，就此领跑比赛。

第一圈里没能超过队友的博塔斯受到了马克斯·维斯塔潘的压力，但荷兰人因为防守雷诺的丹尼尔·里卡多而分散了注意力，也没有得到太好的机会。最终，第一圈结束时前四位车手位置不变，而且互相之间很快拉开了一秒以上的差距，使得DRS无法使用。

眼看比赛进入了巡游状态，安东尼奥·吉奥维纳兹在第10圈行驶到13号弯（Les Fagnes）时突然失控撞上了护墙，而散落的赛车部件撞到了从后跟上的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔。英国人躲闪不及，赛车被击中后撞到另一边的护墙。在这个狭窄区域，两辆赛车粉碎的残骸几乎阻挡了前进的去路，赛会派出安全车。

领先集团立即进站，梅赛德斯完成了双停，而且成功让博塔斯卡在维斯塔潘身前。安全车领跑了三圈后，比赛重新开始，但是并没有超车上演。汉密尔顿虽然曾询问车队为何感觉没有动力，但是没有大碍，很快重新建立了笃定的优势。

与此同时，处于第三位的维斯塔潘也无力追近博塔斯。芬兰人一度向车队报告他感到左腿麻木，但是没有影响他跑完比赛。最终，前三名的赛车分别以8.4秒和7秒的距离先后冲线。

汉密尔顿第四次赢下比利时大奖赛，与基米·莱科宁并列为现役在斯帕获胜次数最多的车手。同时，英国人F1生涯分站胜利已经累计达到89次，距离迈克尔·舒马赫的91胜纪录只剩两场。赛后，汉密尔顿再次做出双手交叉抱于胸前的动作，向不久前去世的《漫威》系列中“黑豹”的扮演者查德维克·博斯曼致敬。

安全车时期，只有AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹没有进站。而换上硬胎的里卡多，不费吹灰之力超过俩人后回到第四名。澳大利亚人在最后阶段猛追前红牛队友维斯塔潘，但仍然相差了3.4秒。不过，他在最后一圈跑出全场最快的1分47.483秒，阻止了汉密尔顿实现“大四喜”，抢走额外的一分。

从第五位起步的亚历山大·阿尔本虽然在第一圈落到了埃斯特班·奥康身后，但是在安全车时段下，利用进站超过了法国对手。此后的40多圈里，两位年轻车手展开了拉锯战。奥康最终在尾声时刻超过红牛车手。尽管他落后雷诺队友21.7秒，但是足够帮助雷诺拿到第四、五名，也是法国车队本赛季最好的完赛成绩。

迈凯伦在比赛开始前就折损了一辆赛车。应该从第七位发车的卡洛斯·塞恩斯在出场圈遭遇了排气管故障，不得不抱憾退出比赛。单兵作战的兰多·诺里斯虽然在发车阶段位置下滑，但是稳定地完成车队的战术后，在迈凯伦创始人布鲁斯·麦克拉伦诞辰83周年的日子，为车队以第七名完赛。

作为全场唯一用硬胎发车的车手，加斯利在安全车下没有进站，坚持到第26圈才换上种形态。虽然这让他位置剧烈下滑，但是能够在最后十圈里利用更快的速度追回到积分区，并且超过了两辆Racing Point赛车后拿到第八名。

从排位赛里就没有完全发挥RP20性能的Racing Point守在前十名的最后两位。车队在安全车下没有让两位车手一起进站。虽然反向的策略令佩雷兹换胎后几乎落到队尾，但是在赶超过程中没有遇到太多阻力，最终落后队友兰斯·斯特罗尔0.5秒。

当加斯利闯入积分区时，也把自己的队友丹尼尔·科维亚特寄出前十。莱科宁在比赛中段超过了塞巴斯蒂安·维特尔，则成为排名最靠前的法拉利引擎阵营的车手。

去年在斯帕获胜的查尔斯·莱克勒克无奈于SF1000低下的竞争力，虽然在发车阶段冲到了，但是不久后比其他赛车一一超过。而且，摩纳哥人在比赛中遭遇疑似液压问题，不得不多进一次站，最终落在维特尔之后，仅列第14位。这是法拉利自2010年英国大奖赛后，第一次在两辆赛车完赛的情况下，没有拿到积分。

哈斯车手罗曼·格罗斯让领先威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲完赛，而凯文·马格努森则落在最后一名，并且落后加拿大新秀7.7秒。

Cla Driver Chassis Time
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 8.448
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 15.455
4 Australia Daniel Ricciardo Renault 18.877
5 France Esteban Ocon Renault 40.650
6 Thailand Alex Albon Red Bull 42.712
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 43.774
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 47.371
9 Canada Lance Stroll Racing Point 52.603
10 Mexico Sergio Perez Racing Point 53.179
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'10.200
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'11.504
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'12.894
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'14.920
15 France Romain Grosjean Haas 1'16.793
16 Canada Nicholas Latifi Williams 1'17.795
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'25.540
  Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  
  United Kingdom George Russell Williams  
  Spain Carlos Sainz Jr. McLaren  
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