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比利时大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘杆位，法拉利无缘Q3

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比利时大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘杆位，法拉利无缘Q3
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刘易斯·汉密尔顿以打破斯帕赛道单圈时间纪录的发挥，击败梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯和红牛对手马克斯·维斯塔潘，拿下2020年比利时大奖赛的杆位。

英国人延续了上午最后一节练习中的良好状态，在排位赛的三个阶段里保持着绝对的统治力。

他为杆位发起的第一次冲刺，就做出1分41.451秒，比博塔斯快了半秒钟之多。第二个计时圈，这位六届世界冠军进一步提升了标杆，一举跑到1分41.252秒，拿下他在斯帕的第六个杆位。

博塔斯虽然同样进步，但还是比队友慢了0.5秒。与此同时，维斯塔潘超过了第一圈时间排在第三的雷诺车手丹尼尔·里卡多，而且只与芬兰对手相差0.015秒。这意味着博塔斯讲第一次在斯帕从第一排发车。

里卡多在Q2里向车队报告线控刹车存在问题，但是成功闯入了前十名争夺。而他在第一圈做出1分42.061秒，虽然第二圈没有提高，但还是让他获得加盟雷诺之后最高的发车顺位。

亚历山大·阿尔本同样没能在第二个计时圈进步，落后澳大利亚人0.269秒，将与另一位雷诺车手埃斯特班·奥康分享第三排。

迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯则击败了两位Racing Point车手和队友兰多·诺里斯，将从第七位发车。

塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔试图在Q2像汉密尔顿、博塔斯和维斯塔潘那样用中性胎闯关，但是没有成功。而用软胎进入Q3后，没能获得更靠前的发车位置，只是领先诺里斯。

诺里斯在Q2最后时刻的进步，把两位AlphaTauri车手挤入淘汰区。其中，丹尼尔·科维亚特只是慢了0.008，而皮埃尔·加斯利与迈凯伦车手也只相差0.023秒。不过，俄罗斯人自上赛季的墨西哥大奖赛后，第一次在排位赛里击败队友。

正如第三节练习里所显示的，法拉利引擎阵营在斯帕举步维艰。6辆使用意大利制造商引擎的赛车全都处于淘汰范围。最终，只有塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克涉险过关。

但是，两辆红色赛车在Q2里完全没有进入Q3的竞争力。莱克勒克好不容易做到了1分43秒以下，但与及格线仍有0.2秒之多的差距。维特尔排在队友身后，只是领先本赛季第五次闯入Q2的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔。

这是本赛季第一次两辆法拉利赛车双双无缘前十位发车，也是2009年新加坡大奖赛后，意大利车队在干地上进行的排位赛里，没有任何处罚或赛车故障的情况下，拿到的最差的发车排名。

Q1最后阶段，两辆法拉利赛车不得不试图借助其他赛车的尾流来提高时间。维特尔进步了将近一秒后上升第P13位，把队友莱克勒克挤到第16位。

阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁虽然在第二圈有所提高，但还是相差摩纳哥人0.08秒，本赛季第六次倒在Q1。罗曼·格罗斯让和安东尼奥·吉奥维纳兹落在芬兰人身后。

凯文·马格努森在他的最后一圈里跑上了砂石区，索性避免了撞墙，但他也因此排名垫底。只有一位非法拉利引擎的车手淘汰出局，他就是本赛季的新人尼古拉斯·拉蒂菲。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'41.252  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'41.763 0.511
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'41.778 0.526
4 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'42.061 0.809
5 Thailand Alex Albon Red Bull 1'42.264 1.012
6 France Esteban Ocon Renault 1'42.396 1.144
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'42.438 1.186
8 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'42.532 1.280
9 Canada Lance Stroll Racing Point 1'42.603 1.351
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'42.657 1.405
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'42.730 1.478
12 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'42.745 1.493
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'42.996 1.744
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'43.261 2.009
15 United Kingdom George Russell Williams 1'43.468 2.216
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'43.743 2.491
17 France Romain Grosjean Haas 1'43.838 2.586
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'43.950 2.698
19 Canada Nicholas Latifi Williams 1'44.138 2.886
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'44.314 3.062
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