比利时大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘杆位，法拉利无缘Q3

英国人延续了上午最后一节练习中的良好状态，在排位赛的三个阶段里保持着绝对的统治力。

他为杆位发起的第一次冲刺，就做出1分41.451秒，比博塔斯快了半秒钟之多。第二个计时圈，这位六届世界冠军进一步提升了标杆，一举跑到1分41.252秒，拿下他在斯帕的第六个杆位。

博塔斯虽然同样进步，但还是比队友慢了0.5秒。与此同时，维斯塔潘超过了第一圈时间排在第三的雷诺车手丹尼尔·里卡多，而且只与芬兰对手相差0.015秒。这意味着博塔斯讲第一次在斯帕从第一排发车。

里卡多在Q2里向车队报告线控刹车存在问题，但是成功闯入了前十名争夺。而他在第一圈做出1分42.061秒，虽然第二圈没有提高，但还是让他获得加盟雷诺之后最高的发车顺位。

亚历山大·阿尔本同样没能在第二个计时圈进步，落后澳大利亚人0.269秒，将与另一位雷诺车手埃斯特班·奥康分享第三排。

迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯则击败了两位Racing Point车手和队友兰多·诺里斯，将从第七位发车。

塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔试图在Q2像汉密尔顿、博塔斯和维斯塔潘那样用中性胎闯关，但是没有成功。而用软胎进入Q3后，没能获得更靠前的发车位置，只是领先诺里斯。

诺里斯在Q2最后时刻的进步，把两位AlphaTauri车手挤入淘汰区。其中，丹尼尔·科维亚特只是慢了0.008，而皮埃尔·加斯利与迈凯伦车手也只相差0.023秒。不过，俄罗斯人自上赛季的墨西哥大奖赛后，第一次在排位赛里击败队友。

正如第三节练习里所显示的，法拉利引擎阵营在斯帕举步维艰。6辆使用意大利制造商引擎的赛车全都处于淘汰范围。最终，只有塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克涉险过关。

但是，两辆红色赛车在Q2里完全没有进入Q3的竞争力。莱克勒克好不容易做到了1分43秒以下，但与及格线仍有0.2秒之多的差距。维特尔排在队友身后，只是领先本赛季第五次闯入Q2的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔。

这是本赛季第一次两辆法拉利赛车双双无缘前十位发车，也是2009年新加坡大奖赛后，意大利车队在干地上进行的排位赛里，没有任何处罚或赛车故障的情况下，拿到的最差的发车排名。

Q1最后阶段，两辆法拉利赛车不得不试图借助其他赛车的尾流来提高时间。维特尔进步了将近一秒后上升第P13位，把队友莱克勒克挤到第16位。

阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁虽然在第二圈有所提高，但还是相差摩纳哥人0.08秒，本赛季第六次倒在Q1。罗曼·格罗斯让和安东尼奥·吉奥维纳兹落在芬兰人身后。

凯文·马格努森在他的最后一圈里跑上了砂石区，索性避免了撞墙，但他也因此排名垫底。只有一位非法拉利引擎的车手淘汰出局，他就是本赛季的新人尼古拉斯·拉蒂菲。