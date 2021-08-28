比利时大奖赛排位赛：维斯塔潘在雨战中打碎拉塞尔首杆希望

Q3刚开始，雨势明显加大，第一个开始计时圈的迈凯伦车手兰多·诺里斯，在无线电中向车队报告赛道状况很不理想。而就在他通过Eau Rouge路段来到顶端的Raidillon时，MCL35M赛车失控后重重地左侧的护墙，然后经过反弹，终于在赛道中间停下。

好在，他的身后没有赛车紧紧尾随。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔是第一个抵达事故现场的车手，他停下赛车后观望了迈凯伦赛车里的英国小将，确认他无碍后才离开。这起事故导致了红旗出现时，时钟还剩8分59秒。

经过了42分钟的等待，Q3终于开始，所有赛车都用半雨胎。虽然汉密尔顿的第一个计时圈占据了第一，但是进入最后一分钟，赛道状况的改变让局势出现了巨大变化。

本赛季的第二次进入Q3的拉塞尔直到最后时刻才出场，而他的计时圈2分00.086秒超过了汉密尔顿的第一个标杆。英国人此后刷新了个人时间，但还是比年轻的同胞慢了0.013秒。

然而拉塞尔的准杆位时间没有保留多久，维斯塔潘的最后一圈打破了2分钟大关，以1分59.765秒攀上第一。荷兰人就此拿到了自己在F1的第九个杆位。拉塞尔虽然未能帮助威廉姆斯创造奇迹，但是英国老牌车队自2017年蒙扎的排位赛雨战以来，第一次获得第一排的发车位置。

在诺里斯提前退出后，迈凯伦只能依靠丹尼尔·里卡多。澳大利亚人做出了第四快的时间，将在周日从第二排发车。塞巴斯蒂安·维特尔为阿斯顿·马丁抢到第五的发车位，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

瓦尔特利·博塔斯名列第八，但因为在亨格罗林引发了第一圈撞车，本场比赛被罚退后5个发车位置。这意味着第九名的埃斯特班·奥康将前进到第四排。同时，Q3没有成绩的诺里斯可以从第九位发车。

Q2开始后，汉密尔顿和博塔斯带着使用过的半雨胎出场，但是仅仅一圈后就发现不合适，又进站换上新的半雨胎。但是，两位梅赛德斯车手真正的第一个单圈时间很快被挤出前十，而他们在再次更换一套轮胎后，做了最后一次尝试。不过，最终俩人有惊无险地闯关成功。

当奥康在最后时刻冲入前十时，他的Alpine队友费尔南多·阿隆索则倒在及格线之前，名列第14位。而此前排在边缘的法拉利的查尔斯·莱克勒克刚好被法国人淘汰出局。不过，得益于博塔斯的受罚，摩纳哥人将前进到第十开始比赛。

威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲神勇地进入了Q2，但是止步于第12名。同样无缘晋级的还有卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔。阿斯顿·马丁车手在无线电里非常懊恼，因为他没能及时赶在计时器归零前开始自己的最后一个计时圈。不仅如此，加拿大人也因为匈牙利比赛中引发撞车，被罚退后5位，意味着他将排在发车区的最后一位。

虽然第三节练习结束后，天空停止下雨，但是在排位赛之前，大雨再次从天而降。大量的积水导致排位赛延迟了12分钟开始。

当绝大部分车手用全雨胎时，只有威廉姆斯的两位车手带着半雨胎出场。18分钟的Q1半程过后，所有赛车都换上了半雨胎。在经过几轮之后，与两名威廉姆斯双双晋级相对的，是阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹和基米·莱科宁遭到了淘汰，分别第16和19名。芬兰人还落在哈斯的米克·舒马赫之后，只是在尼基塔·马兹平之前。而AlphaTauri的角田裕毅位列第17名，同样无缘晋级。