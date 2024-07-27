比利时大奖赛排位赛：维斯塔潘第一名，莱克勒克获杆位

第三节自由练习受到大雨影响而基本浪费。此后持续的大雨导致F2冲刺赛被推迟，但在排位赛前基本停止。排位赛里，虽然前两个阶段没有下雨，但是担心会再次有大雨降临，所有进入前十的车手都早早出场。

刘易斯·汉弥尔顿跑出1分54.011秒，短暂地排名第一，此时皮亚斯特雷在第一二计时段有所提高的情况下，在9号弯甩尾轧到了一些砂石而丢失了时间后，在时间榜上落在两辆梅赛德斯赛车之间。不久之后，近期承受了巨大压力的塞尔吉奥·佩雷兹做出更快的时间，前进到第一，但在他身后的维斯塔潘进一步提高到1分53.159秒，以0.606秒的巨大优势取代队友坐上头名。

此后，汉密尔顿进步到1分53.835秒，但不足以超越两辆红牛赛车。此时，法拉利的莱克勒克令人意料之外地冲到的第二位，尽管与维斯塔潘仍有0.595秒的差距。由于荷兰人启用动力单元的额外零件，将退后10个发车位置。这意味着莱克勒克将继去年之后，连续两年在比利时从杆位发车，佩雷兹则将前进到第一排——取得了自中国大奖赛以来最高的发车位。

一年之前在斯帕，维斯塔潘同样在排位赛里最快，但因为更换变速箱而退后五位开始比赛。然而他不仅后来居上，而且以22秒的巨大优势获得胜利。

汉密尔顿和兰多·诺里斯这两位英国车手将分享第二排发车位，而一周前拿下首胜的奥斯卡·皮亚斯特雷位居第六，稍稍领先麦梅赛德斯的乔治·拉塞尔。在他们身后将是卡洛斯·塞恩斯和费尔南多·阿隆索。埃斯特班·奥康进入了前十名，将在周日的正赛里以“死侍”的特殊电影涂装投入比赛。

第二阶段开始后，赛道状况继续改善，几乎没有车手能够保证安全晋级。直到所有人的最后一个计时圈完成，佩雷兹以0.003秒的微弱优势将威廉姆斯的亚历山大·阿尔本挤到第11名。不过同样得益于维斯塔潘的受罚，法国人将前进到发车区的第十位，让Alpine在比赛里有两辆赛车从前十开始比赛。

皮埃尔·加斯利也只相差及格线0.165秒，但无缘进入下一轮。丹尼尔·里卡多和瓦尔特利·博塔斯同样遭到淘汰。

兰斯·斯特罗尔在进入Q2之后没有做出计时圈，止步于第15位。加拿大人在第三节练习开始后不久发生了一起严重事故，在冲上Raidillon时赛车失控后撞上外侧的护墙后——并且导致了红旗。由于赛车受损严重，阿斯顿·马丁两个车组联手对18号赛车进行维修，最终经过巨大努力，赶在Q1开始前修复了赛车，并且帮助他至少进入了第二阶段。

Q1结束时，两辆哈斯被挡在第二节门外，尼科·霍肯博格和凯文·马格努森分别排在第16和17位，随后是RB的角田裕毅和洛根·萨金特。周冠宇的最后一圈在Eau Rouge跑出了赛道，没有进步排在第20位。与此同时，他与维斯塔潘的阻挡事件受到赛会干事的注意，但将在排位赛后进行调查。