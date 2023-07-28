比利时大奖赛排位赛：维斯塔潘排名第一，莱克勒克递补获杆位

因为先前F2时间延长，本场决定周日大奖赛发车位置的排位赛推迟了10分钟开始。虽然天空放晴，但是赛道条件依然复杂，而多名车手在维修区通道排队等待绿灯亮起。不过，整个第一阶段没有下雨。天气好转，加上20辆赛车不断排开地面的积水，赛道跳前逐渐好转，单圈时间不断提高，到了Q3已经基本完全干地条件。

卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在Q2阶段结束时排名第十惊险晋级，他像工程师表达了强烈的不满情绪，强调自己需要知道车队的计划。本周末他因为更换变速箱，而需要在周日退后五位发车。

与此同时，连续两场登上领奖台的迈凯伦，在前两阶段里延续了出色的速度，新秀奥斯卡·皮亚斯特雷更是以第一晋级。

Q3开始后，荷兰人率先做出1分48.059秒，比皮亚斯特雷快了0.4秒之多。但是法拉利的查尔斯·莱克勒克以1分47.931秒冲上榜首，他的队友卡洛斯·塞恩斯也列第三。

来到第二轮冲刺，莱克勒克将自己的时间提高到1分46.988秒，塞恩斯和皮亚斯特雷同样取得进步，但仍然在摩纳哥人之后。维斯塔潘较晚冲线，跑出一圈1分46.168秒，以0.82秒的巨大优势攀升到头名。拿到第一后，荷兰人在无线电里终于表达了满意。不过，因为他已经启用超过限额四个的第五个变速箱，将在发车区退后五个发车位。去年维斯塔潘在第15位发车的情况下，取得一场摧枯拉朽的统治性胜利。排位赛后，他自信地表示本周日的目标依然不变。

尽管塞尔吉奥·佩雷兹的最后一圈落后莱克勒克0.336秒，但时隔六场排位赛回到了前三名，而且将前进到第一排发车。

与其他车手相比，刘易斯·汉密尔顿在本阶段里做了三个计时圈，每一次都取得了进步，终于前进到第四名，并将在斯帕的44圈比赛里从第三位发车。塞恩斯在排名第五之后，将与英国人分享第二排。而将与维斯塔潘同排发车的将是皮亚斯特雷。另外两名英国车手将一起排在第四排，兰多·诺里斯稍稍领先乔治·拉塞尔，而阿斯顿·马丁的两辆赛车在他们身后的第五名，但费尔南多·阿隆索几乎比队友兰斯·斯特罗尔快一秒。

Q2成为本场排位赛的转折点。起初所有赛车仍然用半雨胎出场，但是一圈后立即进站换上软胎。赛道不断改善，不到最后一位车手过线，无法确定最终排名。一切尘埃落定时，角田裕毅排名第11位，相差及格线0.3秒，随后是皮埃尔·加斯利、凯文·马格努森、瓦尔特利·博塔斯和埃斯特班·奥康。

Q1竞争同样激烈，最后一圈过后，当博塔斯提高到第十名时，周冠宇却没有提高，最后滑落到第17位，排在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之后。泰国车手离马格努森设下的及格线0.294秒。

另一位威廉姆斯车手洛根·萨金特在第一节练习里撞车后，车队为他紧急维修，在Q1开始前大致修好赛车，但处于谨慎起见而更换变速箱，再次多浪费一点时间。美国车手最终出场，但单圈时间停留在第18位。丹尼尔·里卡多的最后一圈因为违反赛道界限而被取消，让他回归后第一次无法晋级排位赛第二阶段。哈斯的尼克·霍肯博格位列最后一位。

多位车手在排位赛后将接受调查。Q2中，汉密尔顿在3号弯涉嫌“不安全回到赛道”，尽管当时受到他影响的是其梅赛德斯队友。而马格努森不但经历了冲出赛道撞上护墙，而且回到赛道后阻挡了莱克勒克，因此同样受到了赛会干事的传唤。另外，阿尔本则因为Q1里从9号弯回到赛道时的不安全举动，需要向赛会干事报告。