比利时大奖赛排位赛：维斯塔潘一骑绝尘名列第一，但塞恩斯获得杆位

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由于垫场赛的事故导致护墙受损需要维修，Q1的开始时间推迟了25分钟。此外，多名车手背上引擎罚单，让排位赛竞争略显混乱。

为世界冠军而战的维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克、周冠宇、兰多·诺里斯、米克·舒马赫、埃斯特班·奥康因为更换整套动力单元零件，被罚退到最后发车。他们之间的顺序由排位赛结果决定。周冠宇的队友博塔斯因更换部分动力单元套件受罚15个位置，加上变速箱带来的另外5个，他将在以上车手前面发车。

出生在比利时的维斯塔潘，在家乡车迷面前非常顺利地进入Q3，而且他只做了一个计时圈，就领先其他车手0.6秒以上。而且，他提前从赛车里走出，没有为队友佩雷兹制造尾流。

倒是莱克勒克留在了赛道上带着塞恩斯完成了第一计时段，不过西班牙人没有争取到时间，而且带起了尘土，让他的第二圈时间没有进步。不过，佩雷兹同样没有提高时间，意味着塞恩斯仍然名列第二，并且将在周日被提升到杆位开始比赛。莱克勒克则以第四名完成排位赛，让他不得不在正赛里排在维斯塔潘身后发车。

梅赛德斯在低温下的挣扎，没有在排位赛里得到改善。Alpine成为第三快的赛车，埃斯特班·奥康和费尔纳多·阿隆索分列第五六名，其中西班牙人直到最后时刻才出场做计时圈。奥康的受罚，让阿隆索将前进到第三发车。与他同排发车的，将是刘易斯·汉密尔顿。英国人仅仅名列第七，当他询问车队自己与维斯塔潘的差距时，“1.8秒”的回答让他震惊。

乔治·拉塞尔取得第八名，还相差队友0.2秒。他将与威廉姆斯的亚历山大·阿尔本共享第三排。泰国车手成为本场排位赛最大的黑马，获得第九名的成绩，领先迈凯伦的诺里斯——也将被罚到靠后位置。

诺里斯在Q2结束时尝试给丹尼尔·里卡多制造尾流，澳大利亚人虽然有所提高，但是不足以进入Q3，名列第11位。AlphaTauri的皮埃尔·加斯利获得第12名。他们将一起前进到第四排发车，而身后将是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔。

周冠宇代表阿尔法·罗密欧独自闯入Q2。尽管他有引擎罚单在身，但仍旧倾尽全力。本阶段结束时，他的第二圈让他排名第13位，领先直接竞争对手舒马赫。

Q1结束时，特尔以0.002秒极微弱的差距被淘汰。一起出局的还有尼古拉斯·拉蒂菲、凯文·马格努森、角田裕毅和博塔斯。