比利时大奖赛：拉塞尔出奇制胜，梅赛德斯包揽前二
乔治·拉塞尔在比利时大奖赛里以一停策略收获职业生涯第三场胜利，并领衔刘易斯·汉密尔顿为梅赛德斯实现前二名完赛。
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on the podium
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
由于马克斯·维斯塔潘更换内燃机而退后10个发车位，排位赛第二名的查尔斯·莱克勒克从杆位开始比赛。
发车伊始，汉密尔顿与第一排起步的塞尔吉奥·佩雷兹从一号弯到4号弯一路硬碰硬后，强势地抢到墨西哥人身前，并且紧紧跟在领先进入一号弯的莱克勒克身后一秒之内。第三圈开始不久，英国人利用DRS在直道上超过明年的法拉利队友，并且很快就跑出了DRS范围。
第10圈，已经前进到积分区的维斯塔潘率先进站，触发了前几名赛车陆续做出反应。一圈后，用中性胎发车的汉密尔顿从领跑位置进站并换上硬胎，佩雷兹同圈进站但换上一套新的中性胎。
第 20圈用硬胎发车的卡洛斯·塞恩斯终于进站后，汉密尔顿回到了领跑位置，并且对身后的莱克勒克具有1.8秒的优势，而西班牙人出站后落到第八位。两圈后，佩雷兹早早地第二次进站后换上硬胎。法拉利试图帮助莱克勒克重新加入胜利的争夺，在第25圈将摩纳哥人召回进行最后一次换硬胎，但左后轮更换较慢，用时3.4秒。
梅赛德斯立即在下一圈做出反应并且仅用2.4秒就为汉密尔顿换上了第二套硬胎，帮助他出站后领先莱克勒克2秒以上。然而相比之下，在匈牙利实现首胜的奥斯卡·皮亚斯特雷更具有挑战胜利的速度。虽然他的第一次进站比莱克勒克早一圈，但用硬胎的速度良好，直到第30圈结束时才第二次进站。然而，澳大利亚人在停车过头，导致换胎用时4.4秒。
此时，从第六位发车的拉塞尔成为新的比赛领跑者。先前他询问工程师是否考虑一停，此时得到了确认的答复。这意味着两辆梅赛德斯赛车虽然策略不同，但处于领跑位置。
第36圈，皮亚斯特雷利用轮胎较新的优势超过莱克勒克后上升到第三，并且开始向身前两辆梅赛德斯发起追赶。拉塞尔在领跑位置上用管理着轮胎，汉密尔顿虽然逐渐接近队友，然而直到倒数第三圈才来到DRS范围内。
进入最后两圈，两辆梅赛德斯之间的差距只有0.6秒左右，而在最后一圈开始时皮亚斯特雷也进入了44号赛车身后一秒之内。但是汉密尔顿没有做出激进的尝试，拉塞尔也稳健地守在第一位，最终两辆银箭赛车以0.5秒的微弱差距先后冲线。皮亚斯特雷在跟上汉密尔顿之后也没有明显的机会，以0.6秒之差第三个过线。
George Russell, Mercedes F1 W15
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
梅赛德斯取得了本赛季第三场胜利的同时，也自2022年巴西大奖赛后第一次包揽大奖赛前二名。而皮亚斯特雷驾驶迈凯伦赛车获得第三名，意味着连续两场比赛领奖台被梅赛德斯动力单元统治。
当莱克勒克只能接受第四名的结果时，维斯塔潘经过一路追赶后取得第五名。与周六雨地排位赛里速度无敌时相比，荷兰人在周日温度升高后没有特别强劲的速度，而发车后只前进到第十的结果，影响了他向前追赶的速度。在比赛后段超越了队友佩雷兹之后，他试图赶上莱克勒克，但还是差了不到0.7秒。
第四位发车的兰多·诺里斯启动不佳，第一圈结束时落到第七。此后的比赛中，他没有足够的速度来争取领奖台，反而两次跑出赛道，最后只能接受第六名的结果。塞恩斯用硬胎发车的策略并没有起到特别好的效果，在44圈比赛结束时回到了发车时的第七名。相比之下，第一排发车的佩雷兹仅以第八名完成比赛。
在他身后是费尔南多·阿隆索。西班牙人整场比赛里前后没有真正的对手，最终取得比较孤独的第九名。积分区最后一个位置被Alpine的埃斯特班·奥康拿到。红牛在最后时刻让佩雷兹冲击最快圈，墨西哥人在第44圈完成任务，为车队多拿下一分。
丹尼尔·里卡多以2秒之差无缘积分区，随后是兰斯·斯特罗尔。加拿大人一度在还剩10圈时进入前十名，但被澳大利亚人超越。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本名列第13位。本周末两辆Alpine赛车采用了“死侍”特殊涂装，但皮埃尔·加斯利仅仅名了第14位。
两辆哈斯赛车本周末没有足够的竞争力，分别只能由凯文·马格努森和尼科·霍肯博格排在第15和19位。瓦尔特利·博塔斯一度进入前十，但仍在与马格努森的竞争中落败。角田裕毅和洛根·萨金特位于第17和18名。
本场从第19位发车的周冠宇，驾驶索伯赛车在第一圈利用直线尾流超过了萨金特后上升到第18位。但第二圈开始后不久，他向车队报告赛车失去动力。多次通重启赛车后，尽管车队表示他的动力恢复正常，但是周冠宇回应说没有“刹车”。工程师检查后要他放慢速度并回到维修区，意味着中国小将在夏休前的最后一场比赛没跑完五圈就就戛然而止。
本场比赛的结果意味着自西班牙大奖赛之后，红牛和维斯塔潘四场未能取胜。而本场过后，F1将进入夏休期，四个星期后将在荷兰赞德弗尔特开启下半赛季。
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