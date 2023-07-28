比利时大奖赛周五练习：大雨红旗搅局，塞恩斯雨中最快

本周末斯帕地区受雨水侵袭，作为冲刺赛周末唯一一个练习阶段，周五练习在碍事时下雨并且雨势只增不减。多辆赛车遇到了险情，包括周冠宇在Malmedy滑出赛道，但成功避开了护墙，随后在草地上小心翼翼地回到赛道上。不过就在阶段过半时，威廉姆斯的洛根·萨金特在Kemmel直道末段无法刹车后蹭到左侧墙壁，赛会打出了红旗。

尽管不久后赛道恢复绿旗状态，但雨势过大，难以进行有用的练习。最后阶段，包括周冠宇、瓦尔特利·博塔斯、塞恩斯、查尔斯·莱克勒克再次出场探路。

最终，总共15辆赛车在雨地上做出了有效计时圈，而塞恩斯以2分03.207秒排名第一，随后是迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷和兰多·诺里斯。

根据天气预报，整个周末都会下雨。国际汽联确定如果条件过于糟糕，不会把第一节练习的排名作为发车顺位。而对于周六冲刺赛排位赛和冲刺赛无法进行的可能性，确保周日传统大奖赛的排位赛得到举行是优先事项。