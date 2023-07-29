比利时冲刺赛：维斯塔潘有惊无险获胜，皮亚斯特雷首入前三名

因为冲刺赛排位赛的推迟开始，冲刺赛也延后到当地时间下午5点5分开始。但在发车区上，天空降下大雨，使得这场短程比赛进一步推迟。最终，赛会确定在当地时间5点35分开始，由安全车带领进行四个编队圈，并且确定采用滚动发车的形式。不过，在多名车手报告赛道能见度不佳后，安全车又多跑一圈，使得原先15圈的比赛减少到11圈。

终于安全车离开后，比赛正式开始，而第一圈结束时，半数赛车进站，其中法拉利执行了双车进站。作为最靠前的赛车，维斯塔潘没有进站，以防在维修区通道内遭遇交通问题或者安全车再次出场。当他一圈后更换半雨胎，前一圈已经从第二位进站换上半雨胎的皮亚斯特雷成为F1历史上新的领跑者。

第四圈刚开始不久，处于后方的阿隆索在11号弯冲上砂石区并且赛车无法动弹，引发了安全车。两圈过后，比赛重新开始，而维斯塔潘在Kemmel直道上轻松超过澳大利亚新秀，回到了领先位置并一路保持到终点。迈凯伦小将则一直守在第二位，第一次在F1周末的比赛阶段获得前三名的成绩。

第三名出人意料地被Alpine的皮埃尔·加斯利拿下。本周末法国车队高层再次发生“地震”，领队奥特马尔·萨弗诺尔和体育总监阿兰·佩尔梅恩同时确认离队。冲刺赛排位赛里第六名的加斯利，成为第一圈进站的最大受益人，直接进入了前三名。最后时刻，他受到了七届世界冠军刘易斯·汉灭润的压力，但成功守在自己的位置上。

汉密尔顿在混乱的进站中超过法拉利，但跟在佩雷兹身后。第六圈两辆赛一路车争夺，在15号弯发生碰擦。红牛赛车出现车损，此后墨西哥人连掉三位，并被车队告知必须退赛。赛会干事认定英国人为此负责，开出罚时5秒的处罚。虽然第四完赛，但落到第七名。

塞恩斯和莱克勒克前进到第四五位，诺里斯第六。拉塞尔在进站后跌出前十，连续超过多辆赛车后，取得第八名，拿到了本场冲刺赛的最后一分。

Alpine车手埃斯特班·奥康落后拉塞尔5.5秒，名列第九位丹尼尔·里卡多在换胎后处于积分区，尽管被奥康和拉塞尔先后超过，但进入了前十名。

在阿隆索退赛后，兰斯·斯特罗尔倾尽全力但止步于第11位。亚历山大·阿尔本、瓦尔特利·博塔斯和凯文·马格努森分列第12至15位。

周冠宇从第19位发车，在第二圈更换半雨胎后落到队伍的最后。安全车给他机会跟上，并在恢复后向前方赛车追击，超过角田裕毅和尼科·霍肯博格。当洛根·萨金特因维修区超速而罚时5秒后，中国小将最终获得第15名。