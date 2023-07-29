比利时冲刺赛：维斯塔潘有惊无险获胜，皮亚斯特雷首入前三名
马克斯·维斯塔潘在比利时冲刺赛里尽管一度因大雨带来的混乱而失去领先位置，但依靠更快的赛车超越奥斯卡·皮亚斯特雷后夺回胜利。
因为冲刺赛排位赛的推迟开始，冲刺赛也延后到当地时间下午5点5分开始。但在发车区上，天空降下大雨，使得这场短程比赛进一步推迟。最终，赛会确定在当地时间5点35分开始，由安全车带领进行四个编队圈，并且确定采用滚动发车的形式。不过，在多名车手报告赛道能见度不佳后，安全车又多跑一圈，使得原先15圈的比赛减少到11圈。
终于安全车离开后，比赛正式开始，而第一圈结束时，半数赛车进站，其中法拉利执行了双车进站。作为最靠前的赛车，维斯塔潘没有进站，以防在维修区通道内遭遇交通问题或者安全车再次出场。当他一圈后更换半雨胎，前一圈已经从第二位进站换上半雨胎的皮亚斯特雷成为F1历史上新的领跑者。
第四圈刚开始不久，处于后方的阿隆索在11号弯冲上砂石区并且赛车无法动弹，引发了安全车。两圈过后，比赛重新开始，而维斯塔潘在Kemmel直道上轻松超过澳大利亚新秀，回到了领先位置并一路保持到终点。迈凯伦小将则一直守在第二位，第一次在F1周末的比赛阶段获得前三名的成绩。
第三名出人意料地被Alpine的皮埃尔·加斯利拿下。本周末法国车队高层再次发生“地震”，领队奥特马尔·萨弗诺尔和体育总监阿兰·佩尔梅恩同时确认离队。冲刺赛排位赛里第六名的加斯利，成为第一圈进站的最大受益人，直接进入了前三名。最后时刻，他受到了七届世界冠军刘易斯·汉灭润的压力，但成功守在自己的位置上。
汉密尔顿在混乱的进站中超过法拉利，但跟在佩雷兹身后。第六圈两辆赛一路车争夺，在15号弯发生碰擦。红牛赛车出现车损，此后墨西哥人连掉三位，并被车队告知必须退赛。赛会干事认定英国人为此负责，开出罚时5秒的处罚。虽然第四完赛，但落到第七名。
塞恩斯和莱克勒克前进到第四五位，诺里斯第六。拉塞尔在进站后跌出前十，连续超过多辆赛车后，取得第八名，拿到了本场冲刺赛的最后一分。
Alpine车手埃斯特班·奥康落后拉塞尔5.5秒，名列第九位丹尼尔·里卡多在换胎后处于积分区，尽管被奥康和拉塞尔先后超过，但进入了前十名。
在阿隆索退赛后，兰斯·斯特罗尔倾尽全力但止步于第11位。亚历山大·阿尔本、瓦尔特利·博塔斯和凯文·马格努森分列第12至15位。
周冠宇从第19位发车，在第二圈更换半雨胎后落到队伍的最后。安全车给他机会跟上，并在恢复后向前方赛车追击，超过角田裕毅和尼科·霍肯博格。当洛根·萨金特因维修区超速而罚时5秒后，中国小将最终获得第15名。
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