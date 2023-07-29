比利时冲刺赛排位赛：维斯塔潘力压皮亚斯特雷名列第一
马克斯·维斯塔潘在比利时冲刺赛赛排位赛里以0.011秒力压奥斯卡·皮亚斯特雷，将从杆位开始本赛季第三场冲刺赛。
本周六的冲刺日行动因为大雨和赛道积水严重而推迟了35分钟开始。和周五大奖赛排位赛过程相似，在天空放晴后，赛道随着阶段的深入而逐渐变干。
SQ3开始后，刘易斯·汉密尔顿 做出1分51.198秒，领先维斯塔潘0.088秒列第一。此时，出场较晚的佩雷兹从一堆正在为最后一圈做准备的赛车中“杀”出，以1分50.303秒上升到第一。虽然格子旗已经挥舞，但所有赛车都在做飞驰圈并且纷纷刷新时间。
皮亚斯特雷以一圈1分49.067秒，把法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克挤到身后，并且上升到第一。但维斯塔潘在第二圈提高到1分49.057秒，以微弱的优势跃居澳大利亚新秀身前。
随着汉密尔顿和佩雷兹没能在第二圈有更大进步，荷兰人在本周末两场排位赛里均拿下第一，尽管他因为更换额外的变速箱，不得不在周日正赛里退到第六位发车。值得一提的是，届时与维斯塔潘同排的也将是迈凯伦新秀。
两辆法拉利赛车将一起从第二排开始比赛，而兰多·诺里斯排名第五，他的身边将是Alpine的皮埃尔·加斯利。汉密尔顿和佩雷兹仅仅排名第七八位，在他们身后的将是埃斯特班·奥康和乔治·拉塞尔。
两位梅赛德斯车手在最后一圈出现沟通问题，汉密尔顿在Kemmel直道上试图利用队友制造的尾流，但是险些追尾，而这不可避免地对他的第二个计时圈造成影响。
SQ2最后阶段，前十名之外的地方，丹尼尔·里卡多名列第11位，而亚历山大·阿尔本、洛根·萨金特、兰斯·斯特罗尔和费尔南多·阿隆索都没有计时圈，他们希望充分利用赛道变干带来的机会。眼看倒计时进入最后30秒，斯特罗尔在10号弯突然对赛车失去控制，直接撞上右侧的护墙。这次事故导致了红旗，而赛会就此宣布本阶段提前结束。这使得红旗之前排名第十的拉塞尔成功晋级，而从里卡多开始的五位车手一起出局。
12分钟时间里，所有赛车在赛道上不断刷圈，最终角田裕毅、瓦尔特利·博塔斯、凯文·马格努森、周冠宇、尼科·霍肯博格一起遭到淘汰。哈斯试图让两位车手在阶段结束前充分利用赛道的进化，因此先前两名车手都没有计时圈，但是没有成功，而且由于执行失误，德国人没有得到飞驰圈的机会。
赛会干事在第一阶段查看了汉密尔顿涉嫌阻挡维斯塔潘的事件，但认定无需介入。这是英国人两天内第二次避免受到处罚。
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