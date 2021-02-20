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Formula 1 / 重大新闻

梅赛德斯W12赛车首次发动

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F1世界冠军车队梅赛德斯已经于日前成功发动2021年新车W12引擎，尽管德国车队此前承认新动力单元的开发遇到问题。

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梅赛德斯W12赛车首次发动

过去七年包揽所有锦标赛冠军的梅赛德斯，创造了F1史册上的新纪录。新赛季在本质上沿用2020年赛车的事实，使其被公认为有望进一步提高标杆。

本周四，德国车队其在社交平台上推送了赛车引擎发动的视频，为3月2日的W12赛车发布预热。

根据2021年规则，动力单元制造商仍旧可以进行改进，但是整个赛季里只有一次升级机会。这意味着需要在赛季第一场比赛开始时，就要尽可能地显示性能。而此前，作为混合动力时代绝对霸主的梅赛德斯，在官方视频中承认这个冬天新动力单元的打造中遇到了麻烦。不过，负责制造F1赛车动力单元的梅赛德斯高性能动力部门总监Hywel Thomas同时也表示其团队准备了许多方案来解决问题，而且有信心在一个月后的巴林揭幕战前准备就绪。

2020赛季，当根据规则修改后的法拉利动力单元失去优势时，梅赛德斯则继续进步。而对于今年只能做一次升级，以及比赛场数多于上赛季但动力单元数量不变的事实，Thomas表示德国制造商不得不在冬歇期改变对策。

“这是第一个冬天，我们要为整个赛季里只有一次升级做好准备，”英国人说道。“因此我们要让第一套动力单元在第一场比赛就拥有所有性能。过去几个赛季，我们分为不同套用在每一套引入的动力单元里。面对这个（只有一次升级）挑战，我们必须为第一场比赛做好充分的准备，确保它绝对可靠。”

“同时今年有更多比赛，但动力单元数量不变。这意味着每每套动力单元需要完成更多的比赛，我们需要为此做好准备，把更多注意力放在可靠性方面。这个冬歇期如此短暂也是挑战。因为我们直到去年12月中旬才结束赛季，现在就直接回来继续工作。所以时间变少了，但其实我们的工作变多了。”

目前，迈凯伦和AlphaTauri都已经发布了本赛季的赛车，而梅赛德斯的最大竞争对手红牛将在2月23日（下周二）发布新赛季战车RB16B——也是其与本田公司合作的最后一款赛车。

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