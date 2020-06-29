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梅赛德斯以黑色涂装参加新赛季

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梅赛德斯以黑色涂装参加新赛季
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2020年6月29日 下午1:10

六届F1世界冠军车队梅赛德斯把即将投入2020赛季的W11赛车涂装主体改成黑色，作为对反对种族歧视倡议行动的支持。

新赛季本周末将在奥地利开始，而梅赛德斯在周一公布了修改后的W11涂装。车身原本代表“银箭”的银色，现在被黑色所取代。

但是，新涂装中保留了冠名赞助商、油液技术伙伴马石油的浅绿色元素以及新赞助商英力士的紫红色。“光环”驾驶舱保护装置也以黑色示人，并且添加了“End Racism“（终止种族歧视）的标语。而引擎盖位置维持去年沿袭下来的三叉星点缀装饰，并且仍以一颗红色来纪念去年过世传奇人物尼基·劳达。

同时，刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯也将在整个赛季里改穿黑色的连体赛车服，并对各自的头盔设计进行相应的颜色调整。

此外，梅赛德斯宣布将会在2020赛季结束前发起旨在促进包容性和多元化的项目，因为车队经过内部统计发现，目前两个工厂相加约1000名雇员中只有3%属于少数种族群体。

“种族主义和骑士在我们的社会、我们的运动和我们车队没用容身之地：这是梅赛德斯的核心信仰，”梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫表示，“但是如果我们不作声的话，正确的信仰和正确的观念并不够。”

“我们希望用我们的声音和我们的全球平台来呼吁尊重和平等。‘银箭’将在整个2020赛季里以黑色（涂装）投入比赛，显示我们对在车队内和这项运动内推动多元化的决心。”

“我们想从最大范围内找到且吸引到个中翘楚，为他们打造达到我们运动的实质有效的途径，为了在今后建立一支更强、更多元化的车队。”

近期，随着欧美掀起反对种族歧视的平权运动，六届世界冠军汉密尔顿积极参与，而且发起了一项通过鼓励更多年轻人参加STEM课程，从而得到在赛车行业工作机会的研究项目。

F1官方也发起了以消除不平等为最终目的的“We Race As One”倡议行动，并且由F1主席切斯·凯利以个人名义捐出100万美元作为相关基金的启动资金。

对于梅赛德斯的行动，汉密尔顿表示：“抓住这个机会对我们很重要，利用它来教育我们自己，无论是个人、品牌还是公司，在确保平等性和包容性方面，做出真正有意义的改变。”

“我在人生中亲历过种族歧视，见过我的家庭和朋友经历种族歧视。当我呼吁改变的时候，是发自内心的声音。”

“当我同托托说我希望我们车队可以做些什么时，我说我们团结一致是那么的重要。我们想留下一个超越运动本身的精神财富，这会发出一个强大的信号，让别人有信心就我们如何能实施改变进行对话。”

去年九月，梅赛德斯从车队内部开除了四名对同事进行种族主义辱骂的员工。而从本周末开始，赛道和赛车车身上都将增添“We Race As One”标语和汇聚了十支车队色彩、代表团结的彩虹标识。

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