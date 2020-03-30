梅赛德斯HPP成功协助呼吸装置逆向工程和生产

在全球共同抗击新冠肺炎疫情的大环境下，七支驻扎在英国的F1车队发起了“维修区项目”行动，以车队的工程和机械团队、生产线，协助英国国家医疗服务体系，紧急生产可以缓解病人的呼吸设备。

自3月18日起，梅赛德斯引擎生产部门HPP、伦敦大学学院（UCL）、伦敦大学学院医院（UCLH）的专业人士通过合作，对中国和意大利广泛应用于重症监护病人的持续气道正压（CPAP）呼吸机完成了逆向工程的研究。

根据UCL的报告，意大利方面通过使用CPAP呼吸机，帮助了大约50%的病人避免接受创伤机械通气治疗。但是该装置在英国极为短缺。

不过，自从3月18日首次会面之后，梅赛德斯HPP的工程师们协助其他专业人士，在不到100个小时里成功制造出了一款CPAP装置。如今，该装置的生产已经获得了英国药品和保健管理局的许可，并投入了生产，其中100台已经交付给伦敦大学学院医院进行临床实验。

UCL, UCLH and Formula One develop life-saving breathing aids for the NHS Photo by: James Tye / UCL

“F1社区已经积极响应了提供支援的召唤，组成了‘维修区项目’共同体，在此刻为多个不同的项目向国家所需提供支持，”梅赛德斯HPP主管安迪·科威尔表示。“我们很自豪能够为UCL提供我们的资源，为CPAP项目提供最高的标准和尽可能最快的时间表。”

UCL机械工程教授Tim Baker对于同F1车队合作的成果感到惊叹。“鉴于迫切需要，我们很庆幸能够把可能需要数年才能完成的流程缩减至数天时间。

“从简短的介绍开始，我们全天候工作，拆卸和分析非专利设备。 通过计算机模拟，我们进一步改进了该设备，以创建适合大规模生产的最新版本。我们很荣幸能够借助F1的能力——通过UCL机械工程和HPP之间的紧密联系使合作成为可能。”

新冠肺炎疫情在英国的持续发展，使得英国政府发出生产呼吸装置的紧急求助，其数量预计需要达到30000台。