梅赛德斯HPP成功协助呼吸装置逆向工程和生产

梅赛德斯高性能动力系统工厂成功协助在100小时内完成对一款有助于新冠肺炎病人治疗的呼吸援助装置的逆向工程研究，使其最终投入生产。
在全球共同抗击新冠肺炎疫情的大环境下，七支驻扎在英国的F1车队发起了“维修区项目”行动，以车队的工程和机械团队、生产线，协助英国国家医疗服务体系，紧急生产可以缓解病人的呼吸设备。
自3月18日起，梅赛德斯引擎生产部门HPP、伦敦大学学院（UCL）、伦敦大学学院医院（UCLH）的专业人士通过合作，对中国和意大利广泛应用于重症监护病人的持续气道正压（CPAP）呼吸机完成了逆向工程的研究。
根据UCL的报告，意大利方面通过使用CPAP呼吸机，帮助了大约50%的病人避免接受创伤机械通气治疗。但是该装置在英国极为短缺。
不过，自从3月18日首次会面之后，梅赛德斯HPP的工程师们协助其他专业人士，在不到100个小时里成功制造出了一款CPAP装置。如今，该装置的生产已经获得了英国药品和保健管理局的许可，并投入了生产，其中100台已经交付给伦敦大学学院医院进行临床实验。
UCL, UCLH and Formula One develop life-saving breathing aids for the NHS
Photo by: James Tye / UCL
“F1社区已经积极响应了提供支援的召唤，组成了‘维修区项目’共同体，在此刻为多个不同的项目向国家所需提供支持，”梅赛德斯HPP主管安迪·科威尔表示。“我们很自豪能够为UCL提供我们的资源，为CPAP项目提供最高的标准和尽可能最快的时间表。”
UCL机械工程教授Tim Baker对于同F1车队合作的成果感到惊叹。“鉴于迫切需要，我们很庆幸能够把可能需要数年才能完成的流程缩减至数天时间。
“从简短的介绍开始，我们全天候工作，拆卸和分析非专利设备。 通过计算机模拟，我们进一步改进了该设备，以创建适合大规模生产的最新版本。我们很荣幸能够借助F1的能力——通过UCL机械工程和HPP之间的紧密联系使合作成为可能。”
新冠肺炎疫情在英国的持续发展，使得英国政府发出生产呼吸装置的紧急求助，其数量预计需要达到30000台。
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|Frankie Mao