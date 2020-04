梅赛德斯HPP成功协助呼吸装置逆向工程和生产

在全球共同抗击新冠肺炎疫情的大环境下,七支驻扎在英国的F1车队发起了“维修区项目”行动,以车队的工程和机械团队、生产线,协助英国国家医疗服务体系,紧急生产可以缓解病人的呼吸设备。

自3月18日起,梅赛德斯引擎生产部门HPP、伦敦大学学院(UCL)、伦敦大学学院医院(UCLH)的专业人士通过合作,对中国和意大利广泛应用于重症监护病人的持续气道正压(CPAP)呼吸机完成了逆向工程的研究。

根据UCL的报告,意大利方面通过使用CPAP呼吸机,帮助了大约50%的病人避免接受创伤机械通气治疗。但是该装置在英国极为短缺。

不过,自从3月18日首次会面之后,梅赛德斯HPP的工程师们协助其他专业人士,在不到100个小时里成功制造出了一款CPAP装置。如今,该装置的生产已经获得了英国药品和保健管理局的许可,并投入了生产,其中100台已经交付给伦敦大学学院医院进行临床实验。

UCL, UCLH and Formula One develop life-saving breathing aids for the NHS

Photo by: James Tye / UCL