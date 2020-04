梅赛德斯HPP工厂全面生产呼吸援助装置

上周,由梅赛德斯高性能动力系统工厂(HPP)工程师与伦敦大学学院机械工程领域专家合作完成了对一款没有专利的持续气道正压(CPAP)呼吸机的反向工程研究,在得到了英国国家医疗服务体系的批准后,进行了小批量生产,由伦敦大学学院医院和其他医院临场试用。

在确认有效果之后,该装置被命名为“UCL-Ventura”。由于CPAP装置在英国极为短缺,英国政府已经预定了10000台,来应对预计即将到来的疫情高峰。为此,梅赛德斯把HPP工厂改造成了CPAP装置的生产线,并且每天“全速”生产。

梅赛德斯在官方声明中表示:“在英国政府下了10000台的订单后,位于北安普敦郡布利克斯沃斯的HPP技术中心正以每天1000台的速度进行生产。当前,40台平常用来生产F1活塞和涡轮增压器的机器被用来生产CPAP装置,并且整个布利克斯沃斯工厂为新用途进行了改造以符合这个要求。”

在得到梅赛德斯的参与和支持后,仅仅用了不到100小时就打造出了第一个原型版UCL-Ventura装置。而目前批量化生产的装置已经是第二版本,相比第一版本在氧气消耗量方面减少了70%。不仅如此,梅赛德斯完全公开了该装置的相关信息,包括设计、具体的材料、工具、每个部件所需的制造时间。

值得一提的是,梅赛德斯赞助商及油液技术伙伴马石油在第一时间响应,将在马来西亚对该CPAP装置进行生产。

UCL, UCLH and Formula One develop life-saving breathing aids for the NHS

Photo by: James Tye / UCL