梅赛德斯2022年F1赛车W13点火成功

2021赛季大幕落下仅仅过去不到两个星期，连续八年夺得制造商世界冠军的梅赛德斯，就在圣诞前夕发布了一段明年新赛车W13点火成功的视频。

明年的技术规则改革，意味着F1将迎来新一代赛车。大幅度修改的空气动力学规则，使得赛车的外观将与近些年有明显变化。

德国车队上周五在布莱克利工厂举行了一年一度的“回家日”，刘易斯·汉密尔顿与瓦尔特利·博塔斯最后一次作为队友一起与全体同事见面。而新赛季“八冠王”车队将由乔治·拉塞尔与汉密尔顿搭档。

梅赛德斯公布的视频短片中，没有透露任何新赛车样貌。而且，车队领队兼CEO托托·沃尔夫是以视频连线的形式远程观摩。

同一天，哈斯车队宣布2022年的VF-22赛车已经通过了强制的碰撞测试。今年的哈斯赛车本质上与2019赛季没有任何改变，因为车队受制于预算等影响，提前放弃2021赛季，直接进入新规则下赛车的研发，

2022赛季第一轮季前测试定于2月23-25日在巴塞罗那进行。目前十支车队都没有公布新赛车的发布日期，只有法拉利透露预计在2月16-18日。