崔原溥2022年继续在梅赛德斯年轻车手培养项目”深造“

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2008年出生于西安的崔原溥在去年加入梅赛德斯的青少年培养体系。他在上赛季作为 Kart Republic （Argenti Motorsport）车手参加了多项OK Junior组的卡丁车系列赛后，今年将升入OK组。

在崔原溥的“校友”中，刚刚度过20岁生日的丹麦车手弗雷德里克·维斯蒂，去年在F3锦标赛里获得年度第四名，今年他代表ART参加F2锦标赛。意大利少年安德雷亚·基米·安东内利完成了自己在卡丁车赛场的学习，今年进入汽车赛事，将作为Prema车手参加意大利F4。2004年出生的爱沙尼亚小将保罗·艾伦去年在欧洲地区方程式里获得年度第三，今年留在Prema车队继续参加这项赛事。另外，美国卡丁车少年阿莱克斯·鲍威尔也将晋级到OK组的较量。

与此同时，本次名单中添加了两张新面孔，分别是露娜·弗勒克萨和丹尼尔·古因查德。2010年出生的弗勒克萨拥有西班牙和英国双重血统。她也取代了崔原溥，成为梅赛德斯旗下最年轻的车手。本赛季她参加的是卡丁车OK Junior组。古因查德来自英国，今年同样刚刚从卡丁车级别晋升到汽车赛事，他将参加英国F4。

2022赛季，乔治·拉塞尔在代表威廉姆斯参加了三个F1赛季之后，被提拔到长期培养他的“母队”梅赛德斯，成为七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿的新队友。他也成为第一名成功从梅赛德斯青训项目里进入“一线队”的车手。

"随着乔治的晋升，这绝对是一个特殊的年份，他是我们自2016年年轻车手项目重生以来的第一批年轻车手之一，"梅赛德斯的车手发展主管格温·拉格鲁表示。"刘易斯（汉密尔顿）是有史以来最伟大的运动员之一，是所有赛车手的灵感之源。对我们的青少年车手来说，这是了解这位七届F1世界冠军并向他学习的绝好机会。”

"这也很特别，因为我们为该项目招募了第一位女车手，她就是去年赢得欧洲迷你X30锦标赛的露娜。"我们还欢迎丹尼尔的到来。2021年他在卡丁车比赛中表现出色，今年将升至英国F4。”

"现在赛车运动金字塔的每一个赛事类别中几乎都有我们的身影，从卡丁车到F1，有一群有才华的年轻车手。而且我们正在不断努力培养下一代的F1和赛车运动明星。"