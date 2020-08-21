梅赛德斯：高温下的轮胎问题“不太可能“已经解决

在银石进行的英国大奖赛和70周年大奖赛，梅赛德斯在轮胎方面遭遇了大麻烦。两辆赛车在第一场比赛里的尾声时刻爆胎，汉密尔顿勉强坚持到底并保住胜利。

尽管有了这次对轮胎过度使用的教训，第二场比赛轮胎配方变软，又使两辆银箭赛车出现了严重的轮胎起泡问题，结果被红牛的马克斯·维斯塔潘以更出色的轮胎管理，抢走了胜利。

紧接着前往正值盛夏的巴塞罗那，让梅赛德斯如临大敌。但是汉密尔顿从杆位出发后一路领先，并以24秒的优势拿下胜利。

然而，沃尔夫在对比赛进行总结后提醒说，梅赛德斯W11在高温下的弱点可能没有真的解决。

“每场大奖赛之后，我们会对所有的因素做深入的回顾，例如策略、空气动力学、轮胎、设定，”沃尔斯在梅赛德斯常规的赛后回顾节目中表示。

“我们要确保我们理解和吸取可以学到的教训，所以我们能够立即运动到接下来的大奖赛里。很明显在银石之后，许多注意力都放在轮胎、轮胎管理以及我们在比赛中遭遇经受的过热问题，包括起泡。”

巴塞罗那是第二轮三连赛的最后一场，沃尔斯坦言密集的赛程让车队只能做出微小的调整，加上加泰罗尼亚赛道本身高下压力的特点，让险情没有在西班牙大奖赛里重复出现。

英国人继续道：“我们只有几天时间来解决问题，而且显然你不可能在两场赛事之间对赛车做出巨大的改变。巴塞罗那稍微有点不同，那是一条下压力较高的赛道，我们用的定风翼比在银石时大一点，但除此之外你不会对赛车的设计做根本性的改变。

“所以你只能就地取材，而那就是设定和管理。我们提炼出了一些我们在银石做得不理想的地方，如果我们需要回去比赛的话，但问题是，不能在同一条赛道上和相同的条件下比赛的话，你没法进行核实。

“我们去到巴塞罗那，对设定做了一些小改动，对我们如何备战周末和使用轮胎也做了微调。我能够很高兴地说，就在那几天时间里所做的绝妙的工作在整个比赛里起到了效果。”

沃尔斯指出，调整带来的作用就是，汉密尔顿在领跑的情况下，“能够在比赛关键的时间点一次提高0.1秒”，但是瓦尔特利·博塔斯从第三位往前追赶维斯塔潘的过程中，紊乱的气流和车流让他面对“更严重的过热问题”。而且，他承认车队做出了“错误的决定”，没有为芬兰人抓住“一次非常小的机会”，在第39圈左右采取“undercut”策略。

“现在，事实是问题解决了吗？不太像，” 梅赛德斯策略主管表示。“在银石遭遇的问题与我们在巴塞罗那时不同。“

“我们必须继续学习；我们必须继续进步。但是我能很高兴地报告的是，我们在巴塞罗那遇到的是今年一些最困难的情况。非常热，赛道上真的是酷热难挡，而其背后的事实是，我们在那些情况下表现得非常好，我们需要继续进步、继续前进。”