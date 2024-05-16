梅赛德斯预计升级效果难以在解决操控问题之前体现

2024赛季开始以来梅赛德斯问题连连，按照新概念所设计的W15赛车并没有让车队恢复竞争力，反而下滑到至多第四快的车队。

在迈阿密大奖赛期间，两辆赛车冲刺赛里均未能得分——刘易斯·汉密尔顿在第八个冲线后受到处罚排名下降；正赛中，当客户引擎车队迈凯伦凭借大升级由兰多·诺里斯在赛道上击败马克斯·维斯塔潘获胜时，德国制造商车队仅仅名列第六和第八。在制造商年度积分榜上，梅赛德斯不但只排在第四名，而且前六场比赛总得分几乎只有迈凯伦的一半。

梅赛德斯本赛季第一个大升级包里的一半套件已经在迈阿密安装在赛车上，试图改善W15底板的表现。然而，绍福林解释说只有等到升级能够根治赛车的操控问题，才能真正提升W15赛车在赛道上的竞争力。

“我们设法将大约一半的升级套件运到迈阿密，然后另一半将伊莫拉使用，”这位英国工程师在梅赛德斯迈阿密赛后的回顾节目里说到。

“我们正在为未来的比赛积极准备，力争在这些比赛中取得进展。（新套件）是否能达到了预期效果？是的，看起来一切都达到了我们的预期。当前的问题是其他人都在开发自己的赛车。你看到迈凯伦车队采用了一套大升级，他们看起来已经进步很大。此外，车手们不得不面对的操控问题让人很难将所有这些性能看作是向前迈出了一步。”

前六个比赛周末，W15赛车的不稳定性非常明显，不仅赛道与赛道之间差异很大，甚至同一个周末不同阶段之间也出现起伏。中国大奖赛期间，汉密尔顿获得了冲刺赛第一排发车位置，并且在本赛季第一场100公里的短程赛里获得第二名，但到了大奖赛排位赛和周日的大奖赛，他和乔治·拉塞尔再次回到了今年的平均水平。

“我们常常发现赛车在不同的阶段里会有不同的表现，在我们解决这个问题之前，我们从这些升级中获得的好处总是会被冲淡，”绍福林继续说到。

“但在过去几场比赛之后，我们已经非常清楚我们需要做些什么来让赛车对车手来说更容易操控，确保他们在排位赛的关键圈里，赛车能顺从他们的意愿。在接下来的三四场比赛中，我们还将对赛车进行一系列更新。我们正在加班加点，希望我们很快就能看到成果。”