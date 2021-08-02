梅赛德斯：错误在于没用干胎出场，并非没有编队圈进站

布达佩斯的比赛因为开场圈一号弯里的混乱场面而被红旗暂停。赛会决定以静止发车的形式重新开始比赛。所有剩余的赛车用半雨胎，从维修区开始编队圈。

然而眼见赛道已经明显变干，只有处于第一位的汉密尔顿前往了发车区，他身后所有的赛车不约而同地进入维修区换干胎。这意味着英国人直接处于了劣势，当他跑完一圈后换胎回到赛道上，直接落到了幸存赛车中的最后一名。

赛后，梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖夫林承认车队在决策上出现失误，但并非没有让汉密尔顿进站，而是出场用了半雨胎。

“老实讲，回头来说，当我们离开维修区后，那时我们正在讨论：我们要用光头胎吗？因为我们可以看到赛道在变干。而我们做了错误的决定，”他说到。

“考虑到那时比赛和我们对手的情况，当时的想法是不要因为位置下滑或卷入意外而出错。所以我们决定谨慎起见，我们用半雨胎。非常意外地看到所有赛车都用半雨胎。”

总共有16辆赛车重新投入比赛，也就是15辆赛车在编队圈完成时集体进站，导致了维修区通道里混乱的场面。其中，阿尔法·罗密欧因为威胁释放了基米·莱科宁，导致他撞上了哈斯的尼基塔·马兹平，后者当场退赛，芬兰人也被罚时10秒。而他的队友安东尼奥·吉奥维纳兹因为超速，更是收到停站10秒（期间不能对手赛车作业）的处罚。

肖夫林认为梅赛德斯的车房位于维修区第一个位置带来了劣势，因为非常有可能卷入事故。

“更意外的是，我们身后所有赛车都进站了。然而当你在第一个车库，你就处于劣势，”英国人说到。“因为你进站停下来，你身后有一串赛车跟进来，他们的停车位置都在维修区更前方。你只能寻找可以让赛车出去的间隔。而你看到几起事故，有些人在维修区里撞了。”

“这样来看，以及刘易斯没可能在编队圈里建立5秒的间距，因为每个人都试着跟上然后进站。我们认为，（如果进站）最好就是出去后在第六，最糟的话在第十，但要面对混乱和风险。”

“这就是为什么说我们真正的错误是，我们应该用干胎出场。大家都应该那样，因为那样你就不需要进站了。”

此后，汉密尔顿执行了出色的实际是两停的策略，追到了领奖台上，尽管他向胜利发起的冲击因费尔南多·阿隆索顽强的防守而失败。而在塞巴斯蒂安·维特尔因赛车燃油抽样程序违规被取消成绩后，梅赛德斯车手晋升到了第二名。

但是，对于汉密尔顿和梅赛德斯来说，还是错过了一场应该拿到的胜利，尤其当时他的争冠对手马克斯·维斯塔潘因第一圈卷入事故，导致赛车严重受损后只能苦苦争取积分。

“所以很不幸，我们错过了一个轻松赢下比赛的机会，”肖夫林补充道。“但我们都同意，这个错误是集体的。不会责怪任何人，但这是我们需要吸取的教训之一。在这个行业里，你试着不会再犯同样的错误。”