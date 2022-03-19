梅赛德斯遭遇比去年“大很多很多的问题”，重载油落后一秒多

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新赛季第一个周五练习日过后，梅赛德斯W13赛车的竞争力明显落后当天标杆的红牛，以及与奥地利十分接近的法拉利。

夜幕下进行的第二节练习里，当乔治·拉塞尔勉强排在第四，比马克斯·维斯塔潘做出的最快时间慢0.6秒，汉密尔顿仅仅排在第九且相距1.2秒，尽管车队表示他在做单圈冲刺练习时DRS出现故障。

在新规则下打造的W13赛车比对手存在更加严重的“海豚跳”现象，导致赛车的操控性不佳。季前测试里，德国车队就在不断尝试解决办法，来到萨基尔赛道也在继续试验，包括汉密尔顿在第二节练习里改用了拉塞尔在第一节练习里相同版本的底板。

然而，当天所有阶段结束后，七届世界冠军表示问题远未能解决，而且他声称当前车队遇到的困难比一年前更大，并且可能需要更久才能克服。

“与今年相比，过去我们的问题小很多很多。今年我们面对大很多很多的问题，”汉密尔顿表示。“我们做的所有尝试和修复办法都没法改变。看起来可能需要更久时间修复，因此无法在短期内解决。”

新加盟梅赛德斯的拉塞尔相信W13赛车有很多潜力，但是当前车队采用的所有方法都明显受到限制，难以有实质性的改善。

“当前我们真的用尽了方法，试着解锁我们认为有的潜力，但当前我们真的难以起到作用，”他解释说。“我们尝试的办法可能前进一步，倒退两步，总是有一点限制，所以需要花时间。”

“我认为我们都希望我们可以在本周末之前就解决，但现在的情况来看，我们正在奋斗中，我们有些工作要做。我们需要在今晚研究数据，理解为什么我们俩人都对赛车挣扎。”

相比自己轻载油下做出的单圈时间，拉塞尔坦言重载油长距离的车速难以与对手抗衡，甚至可能面对中游车队的夹击。

“我认为从单圈时间来看，我们肯定没有达到我们想要的水平。我认为我们在解决问题方面有一点进展，但目前还没有找到速度，”年轻的英国车手说道。

“我们在速度上落后红牛和法拉利很多。甚至像阿尔法·罗密欧和AlphaTauri看似与我们速度接近或者最更快，所以我们还有工作要做。我认为重载油速度更有代表性一点，我们持续比我们的对手慢一秒多。”

“我们还有比赛周末要面对，我们仍然需要在眼前情况下做到做好，也许是止损，但我们需要深入研究。”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images