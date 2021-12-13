梅赛德斯递交上诉意向书，阿布扎比安全车争议继续发酵

亚斯码头的比赛，以维斯塔潘在最后一圈超越汉密尔顿后率先冲线结束。但是转折点出现在尾声时刻马西做出的安全车决定。

当58圈的比赛进行到第53圈时，尼古拉斯·拉蒂菲在14号弯出弯时失控撞上护墙，导致了安全车的出动，因为他的威廉姆斯赛车所停的路段，是酒店下方非常窄的地方，需要吊车才能得到清理。

安全车出现后，红牛立即让维斯塔潘进站换上了软胎，但处于领先位置的汉密尔顿由于不能轻易丢掉赛道位置，只能留在赛道上，哪怕他的硬胎已经跑了38圈，磨损了很多。

对于红牛来说，如果维斯塔潘能直接跟到汉密尔顿身后，凭借软胎的抓地力优势，超过梅赛德斯对手应该不成问题。但如果有任何落后一圈的赛车在他身前，需要他在赛道上超过，无疑并不有利。

所以当马西起出发出“被套圈赛车不能超车”时，红牛的最后希望看似破灭。然而就在倒数第二圈，马西发出了另一条告示，让介于汉密尔顿与维斯塔潘之间落后一圈的兰多·诺里斯、费尔南多·阿隆索、埃斯特班·奥康、查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔超过梅赛德斯和安全车。这意味着维斯塔潘直接跟到了汉密尔顿身后，而安全车在本圈结束时进站，让这场世界冠军争夺实质变成了一圈定胜负。

虽然汉密尔顿奋力防守，哪怕他的硬胎已经墨山中，但维斯塔潘最终凭借软胎的性能优势完成决定性的超越。

当马西改变决定后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫立即在无线电通讯里向马西提出了抗议，但后者表示“我们要的是比赛”。

比赛结束后，梅赛德斯立即提出了两项抗议，分别针对《竞赛规则》第48.12条和第48.8条。

在第48.12条中，”被套圈赛车可以现在超车“应该是面向所有参赛者，也就是不光是马西授意可以超过安全车的那五名车手。

不仅如此，针对安全车何时离开，第48.12条也做了详细阐述，其中写道："除非赛道工作人员认为安全车依然有必要存在，只要最后一辆赛车超过领先者，安全车将在下一圈结束时返回维修区。

“如果赛道工作人员认为赛道条件不适合超车，‘不允许超车 ’的信息将通过官方讯息系统发送给所有参赛者。”

如果按照这些条款，即便超车信息只发给了5辆赛车，但它是在第57圈发出，那么安全车也只能在“下一圈”结束时撤出，即第58圈——也就是比赛结束的同时。

至于梅赛德斯抗议的第48.8条，则涉及安全车情况下任何赛车不能超车，针对的是比赛重新开始前维斯塔潘有超过汉密尔顿的嫌疑。那是比赛还处于重新开始前的阶段，汉密尔顿正在压车，寻找往前推进的时机。而从车载镜头看到，维斯塔潘一点非常短暂地超过了梅赛德斯的赛车。

但是根据规则，“在安全车回到维修区后，任何车手不能在赛道上超过另一辆赛车，包括安全车，直到他第一次过线（见第5.3条，即安全车线）”。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

然而，当值的赛会干事小组召见两支车队代表，举行了听证会，并且进行了长时间的商讨后，驳回了德国车队的两项抗议。

针对车载镜头中维斯塔潘的赛车短暂超过汉密尔顿，赛会干事认定两辆赛车“在那段时期里都在加速和刹车”，红牛赛车很快退了回来，“而且在安全车时期结束的时候（安全车线），它没有在前面”。所以，这份抗议被否决。

相比之下，对第48.12条的抗议更为关键，为此梅赛德斯甚至派出了车队法务。但是赛会干事先以“第15.3条允许赛事总监控制安全车的使用”确立了马西的权利。接着，虽然承认“尽管第48.12条可能没有完全应用安全车在下一圈结束时进入维修区，但是第48.13条优先于前一条，只要‘安全车本圈进站’的讯息已经显示，它强制在那一圈结束时撤出安全车”。

决定书还提到，梅赛德斯要求赛会干事做出纠正，以倒数第二圈的排名作为最终结果。但赛会干事“相信这一步实际上是要追溯性地缩短比赛，因此不合适”。

国际汽联最终在阿布扎比当地时间00:06发出了正式的比赛结果，但其中标注着“须经已经递交给国际上诉法庭（ICA）的上诉”。

对于梅赛德斯的行动，红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为是“绝望的”举动，而且坚称他的车队会奉陪到底，即使在上诉法庭之后，还要去法庭对簿公堂。

不过可以确定的一点是，梅赛德斯在阿布扎比大奖赛后，创造了连续第八年夺得制造商世界冠军的新纪录。