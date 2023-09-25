梅赛德斯：车队指令是为确保汉密尔顿不被塞恩斯超越

铃鹿比赛中，梅赛德斯没有足够的速度挑战领奖台，因此在比赛里把注意力放在与法拉利的较量中，因为当前两支车队正在为年度第二名而战。

在尾声阶段，最晚进行第二次进站的塞恩斯很快追到了两辆梅赛德斯赛车身后。当时，更靠前的拉塞尔采用了一停的策略，而夹在中间的汉密尔顿也用二停，但轮胎比塞恩斯多跑4圈。

梅赛德斯没有在第一时间要拉塞尔为队友让路，使得汉密尔顿在无线电里听起来有些沮丧。最终，德国车队发出了车队指令。但是当七届世界冠军正跑远时，车队却要求他帮助拉塞尔制造DRS，试图效仿塞恩斯在新加坡帮助兰多·诺里斯的做法。

汉密尔顿在比赛中表达了自己的观点，并且在赛后坚持相同的看法，他认为原本更好的是让他快速跑远，尽可能拉开差距——最终他领先西班牙人0.9秒完赛。

“我完全不认为这是一个好主意，当他们告诉我的时候，我知道他们的想法来自于上一场比赛，但那没有道理，”汉密尔顿说到。

不过，梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·绍夫林谈起最后阶段的策略时表示，重点是保证汉密尔顿不被塞恩斯超越，因为就当时的轮胎来说，他更有机会做到这点。

“在赛道上安排赛车是相当有难度的，”绍夫林说到。“当我们决定调换顺序的时候，更多的是我们看到塞恩斯从他们后面上来的速度多么快，而同样用着旧轮胎的刘易斯在中间有危险。也许原本可以解决得更好，但我们试着防止刘易斯丢失位置，因为他是最有可能在卡洛斯之前完赛的。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

比赛初的安全车过后，汉密尔顿和拉塞尔曾展开过一次较量，而虚拟安全车时段后，当汉密尔顿执行更多人采用的二停时，他的队友改为了一停。这在一定程度上也试图避免两辆赛车继续缠斗。

当被问及制定策略时有无把“内斗”考虑在内时，绍夫林解释说车队考虑的是如何降低对法拉利的积分损失。

“不，不是这样。从车队的角度来说，在这样的比赛中，我们试着和法拉利争夺积分。当我们意识到我们没法挑战迈凯伦争取领奖台时，我们就着眼于法拉利的争夺。我们试着有效力地利用两辆赛车来给我们创造机会，考虑到他们两辆赛车都在我们前面发车，能超过他们一辆赛车是有用的止损。”

比赛初期的较量中，拉塞尔在最后一个之字弯强硬地超过队友，而汉密尔顿在发车区直道上抢占位置时——可能因为摄像机位角度的关系——看起来同样凶悍。而前后两次交锋时，两名车手在无线电里的口吻同样听起来并不友好。尽管梅赛德斯领队托托·沃尔夫缺席了本场比赛，但车队方面认为没必要为白热化战斗中的讲话操心。

“很明显，他们努力驾驶着一辆非常棘手的赛车，挑战着极限，一些无线电通讯也反映了这一点，”车队传媒总监布拉德利·罗德表示。

“我认为，多年来我们已经养成了一个习惯，那就是不要太在意激烈比赛和压力下说的话，尤其在这样又热又高要求的比赛中。任何需要事后梳理或讨论的问题，我们都能能缓一缓，在工作汇报中冷静地处理。”

日本大奖赛后，梅赛德斯在制造商年度积分榜上对法拉利仍有20分的优势。