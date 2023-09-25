梅赛德斯：车队指令是为确保汉密尔顿不被塞恩斯超越
梅赛德斯坚持表示日本大奖赛最后时刻的车队指令是为了确保刘易斯·汉密尔顿领先卡洛斯·塞恩斯完赛，尽管英国人觉得“没有道理”。
铃鹿比赛中，梅赛德斯没有足够的速度挑战领奖台，因此在比赛里把注意力放在与法拉利的较量中，因为当前两支车队正在为年度第二名而战。
在尾声阶段，最晚进行第二次进站的塞恩斯很快追到了两辆梅赛德斯赛车身后。当时，更靠前的拉塞尔采用了一停的策略，而夹在中间的汉密尔顿也用二停，但轮胎比塞恩斯多跑4圈。
梅赛德斯没有在第一时间要拉塞尔为队友让路，使得汉密尔顿在无线电里听起来有些沮丧。最终，德国车队发出了车队指令。但是当七届世界冠军正跑远时，车队却要求他帮助拉塞尔制造DRS，试图效仿塞恩斯在新加坡帮助兰多·诺里斯的做法。
汉密尔顿在比赛中表达了自己的观点，并且在赛后坚持相同的看法，他认为原本更好的是让他快速跑远，尽可能拉开差距——最终他领先西班牙人0.9秒完赛。
“我完全不认为这是一个好主意，当他们告诉我的时候，我知道他们的想法来自于上一场比赛，但那没有道理，”汉密尔顿说到。
不过，梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·绍夫林谈起最后阶段的策略时表示，重点是保证汉密尔顿不被塞恩斯超越，因为就当时的轮胎来说，他更有机会做到这点。
“在赛道上安排赛车是相当有难度的，”绍夫林说到。“当我们决定调换顺序的时候，更多的是我们看到塞恩斯从他们后面上来的速度多么快，而同样用着旧轮胎的刘易斯在中间有危险。也许原本可以解决得更好，但我们试着防止刘易斯丢失位置，因为他是最有可能在卡洛斯之前完赛的。”
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
比赛初的安全车过后，汉密尔顿和拉塞尔曾展开过一次较量，而虚拟安全车时段后，当汉密尔顿执行更多人采用的二停时，他的队友改为了一停。这在一定程度上也试图避免两辆赛车继续缠斗。
当被问及制定策略时有无把“内斗”考虑在内时，绍夫林解释说车队考虑的是如何降低对法拉利的积分损失。
“不，不是这样。从车队的角度来说，在这样的比赛中，我们试着和法拉利争夺积分。当我们意识到我们没法挑战迈凯伦争取领奖台时，我们就着眼于法拉利的争夺。我们试着有效力地利用两辆赛车来给我们创造机会，考虑到他们两辆赛车都在我们前面发车，能超过他们一辆赛车是有用的止损。”
比赛初期的较量中，拉塞尔在最后一个之字弯强硬地超过队友，而汉密尔顿在发车区直道上抢占位置时——可能因为摄像机位角度的关系——看起来同样凶悍。而前后两次交锋时，两名车手在无线电里的口吻同样听起来并不友好。尽管梅赛德斯领队托托·沃尔夫缺席了本场比赛，但车队方面认为没必要为白热化战斗中的讲话操心。
“很明显，他们努力驾驶着一辆非常棘手的赛车，挑战着极限，一些无线电通讯也反映了这一点，”车队传媒总监布拉德利·罗德表示。
“我认为，多年来我们已经养成了一个习惯，那就是不要太在意激烈比赛和压力下说的话，尤其在这样又热又高要求的比赛中。任何需要事后梳理或讨论的问题，我们都能能缓一缓，在工作汇报中冷静地处理。”
日本大奖赛后，梅赛德斯在制造商年度积分榜上对法拉利仍有20分的优势。
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